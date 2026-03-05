Từ cuộc đua hương vị đến chiến lược khác biệt

Trong nhiều năm, thị trường pizza tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng khá đồng dạng. Các thương hiệu cạnh tranh chủ yếu bằng giá, combo và biến tấu từ những topping quen thuộc, khiến trải nghiệm pizza ngày càng khó tạo khác biệt rõ ràng trong tâm trí người tiêu dùng.

Khi “ngon” đã trở thành tiêu chuẩn mặc định, câu hỏi đặt ra cho các thương hiệu không còn là làm sao ngon hơn, mà là làm sao khác hơn và khác một cách có ý nghĩa.

Trong bối cảnh đó, The Pizza Company chọn một hướng đi ít an toàn hơn: biến pizza từ một công thức cố định thành nền tảng sáng tạo, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện văn hóa, vùng miền và cảm xúc. Dòng Pizza Đặc Sản chính là lời đáp cho chiến lược đó, khi thương hiệu liên tục đưa những nguyên liệu và câu chuyện Việt Nam vào không gian pizza quốc tế.

Không tự đóng khung mình trong những lựa chọn an toàn, The Pizza Company cho thấy sự khác biệt có thể trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững

Thoát khỏi “vùng an toàn” của ngành pizza

Điểm khó sao chép của chiến lược này nằm ở chiều sâu. Không phải thương hiệu nào cũng sẵn sàng đầu tư thời gian để hiểu văn hóa, lựa chọn biểu tượng phù hợp và kể câu chuyện một cách nhất quán. Pizza Đặc Sản không chỉ là sản phẩm, mà là một nền tảng dài hạn, nơi mỗi lần ra mắt là một chương mới.

Pizza Đặc Sản vì thế không chỉ giúp thương hiệu thoát khỏi vùng an toàn, mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành pizza tại Việt Nam

Chiến lược này được thể hiện rõ nét qua dòng Pizza Đặc Sản, ra mắt từ năm 2025. Thay vì tập trung vào topping phổ biến, The Pizza Company đưa những nguyên liệu thuần Việt như sầu riêng, mật hoa dừa, hạt điều lên nền pizza quốc tế. Những lựa chọn từng gây tò mò, thậm chí tranh luận, nhưng đã phần nào chứng minh được rằng: pizza hoàn toàn có thể mang bản sắc Việt, nếu được tiếp cận bằng tư duy nghiêm túc và dài hạn.

Pizza Đặc Sản Sen Huế đặt văn hóa và cảm xúc vào trung tâm trải nghiệm ẩm thực

Pizza Đặc Sản Sen Huế Tết 2026 là bước đi mới nhất trong hành trình đó, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng cho việc The Pizza Company sẵn sàng rời khỏi “công thức” pizza kinh điển. Tạo hình hoa sen, nguyên liệu hạt sen Huế và câu chuyện Tết đều là những yếu tố không tồn tại trong khuôn mẫu pizza truyền thống. Nhưng chính sự “lệch chuẩn” này lại giúp thương hiệu định vị rõ ràng vị thế của người thay đổi cuộc chơi trong ngành pizza.

Thách thức lớn nhất và cũng là điểm mạnh nhất của Pizza Đặc Sản nằm ở chiều sâu. Để tạo ra một sản phẩm như Pizza Đặc Sản Sen Huế, thương hiệu không chỉ cần ý tưởng, mà còn cần sự đầu tư dài hơi: hiểu biểu tượng văn hóa, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và xây dựng câu chuyện nhất quán. Đây là điều không phải thương hiệu nào cũng sẵn sàng đánh đổi trong một ngành vốn quen với tốc độ và sự an toàn.

Pizza Đặc Sản Sen Huế lời khẳng định cho tham vọng dài hạn của The Pizza Company: dùng pizza như một phương tiện kể chuyện văn hóa, là cầu nối ẩm thực quốc tế và bản sắc Việt Nam

Với Pizza Đặc Sản Sen Huế, The Pizza Company cho thấy người trẻ không quay lưng với truyền thống. Họ chỉ chọn cách tiếp cận truyền thống theo một lăng kính mới - nơi hạt sen Huế vẫn mang ý nghĩa sum vầy, nhưng xuất hiện trong một trải nghiệm gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại.

Không chọn con đường dễ dàng, The Pizza Company đang xây dựng một “vũ trụ nội dung” xoay quanh pizza và văn hóa Việt. Ở đó, Pizza Đặc Sản trở thành nền tảng dài hạn giúp thương hiệu thoát khỏi vùng an toàn, đồng thời mở ra một hướng đi khác biệt và bền vững cho ngành pizza tại Việt Nam.

Bích Đào