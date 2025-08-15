Siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder - Moments of Wonder

Sau thành công của “V-Concert Rạng rỡ Việt Nam” và “V-Fest Thanh xuân rực rỡ”, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành “thánh địa” cho các đại nhạc hội tầm cỡ, quy tụ hàng chục ngàn người. Ngày 23/8 tới, VEC tiếp tục là bến đỗ của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder - Moments of Wonder.

Đổ bộ “kinh đô triển lãm” Top 10 thế giới, 8Wonder mang đến dàn sao quốc tế đình đám: DJ Snake - ông hoàng EDM với loạt hit tỷ view, DPR Ian - chàng nghệ sĩ mơ mộng K R&B đang gây sốt với khán giả Việt, J Balvin - ngôi sao Latin khuấy đảo toàn cầu, và The Kid Laroi - “hiện tượng Gen Z” đứng top Billboard.

8Wonder - Moments of Wonder quy tụ dàn sao khủng trong nước và quốc tế

Đại diện chủ nhà tại siêu nhạc hội năm nay là Soobin và Hòa Minzy - giọng ca “Bắc Bling” cá tính, sẽ mang đến sắc màu trẻ trung, năng lượng tích cực cùng tạo nên hình ảnh một “Việt Nam hùng cường từ những khoảnh khắc diệu kỳ” qua ngôn ngữ âm nhạc.

8Wonder được kỳ vọng tạo nên tiếng vang vượt ra khỏi biên giới Việt Nam bởi cách tổ chức chuyên nghiệp của VEC, từ thiết kế không gian, đảm bảo an ninh tới phân luồng giao thông. Cùng với đó, sân khấu cũng sẽ sử dụng những thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại nhất giúp từng màn trình diễn có thể chạm tới mọi giác quan của khán giả.

Giải chạy “Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025”

Chỉ vài tiếng sau siêu nhạc hội 8Wonder, sáng 24/8, VEC tiếp tục được khuấy động bởi giải chạy “Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025”. Giải chạy dự kiến có sự góp mặt của 20.000 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế. Đường chạy bao gồm 4 cự ly: 2,9 km, 9,2 km, 21 km và 42 km, điểm xuất phát và về đích ngay tại VEC.

Điểm nhấn của sự kiện là toàn bộ vận động viên sẽ “dress-code yêu nước”, thiết lập kỷ lục giải chạy có số lượng runners mặc áo cờ đỏ sao vàng lớn nhất từ trước tới nay. Sắc áo mang màu cờ cùng với đại kỳ bay lên từ các khinh khí cầu “nhuộm đỏ” VEC trong tiếng Quốc ca hào hùng của dàn hợp xướng làm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền đi thông điệp lớn: “20.000 người - 1 màu cờ - 1 Tổ quốc".

Kỷ lục giải chạy có số người mặc áo cờ đỏ sao vàng lớn nhất Việt Nam sẽ được thiết lập tại VEC

Giải chạy “Việt Nam tôi đó” cũng là điểm hẹn của những người yêu lối sống xanh, khoẻ mạnh. Với mục tiêu cùng Chính phủ hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050, toàn bộ đường chạy sẽ hạn chế tối đa rác thải nhựa, đồng thời, các sản phẩm thân thiện môi trường cũng được giới thiệu tại các gian hàng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong cộng đồng.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Không chỉ phù hợp để tổ chức các siêu nhạc hội giải trí lớn, VEC với vị thế là công trình biểu tượng mới của Hà Nội còn xứng tầm với những sự kiện trọng đại mang tầm vóc lịch sử. Theo đó, VEC đã được chọn là nơi tổ chức Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Điểm đến cho các sự kiện xứng tầm

Trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm, hàng trăm gian hàng trưng bày của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương cùng 34 tỉnh thành, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu… sẽ cung cấp những tư liệu quý giá về từng chặng đường phát triển của đất nước, với thông điệp xuyên suốt “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động chào mừng, chương trình văn hoá, nghệ thuật mang tới những trải nghiệm vui chơi - giải trí ý nghĩa trong ngày hội non sông. Qua đó, càng khẳng định thêm VEC là điểm đến văn hóa truyền cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc cho hàng triệu người dân Việt Nam, đồng thời quảng bá một Việt Nam hùng cường tới bạn bè quốc tế.

Cơ hội vàng “mở khóa” nền kinh tế Expo tỷ đô

Không chỉ là thủ phủ lễ hội mới của Thủ đô, VEC còn đang góp phầnđịnh hình một thành phố Expo “không ngày nghỉ”, vận hành suốt 365 ngày/năm. Với hạ tầng kết nối thuận tiện nhờ 20 tuyến xe buýt tăng cường, cùng các công trình chiến lược sắp hoàn thiện, như cầu Tứ Liên, sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và sân bay quốc tế Nội Bài hiện hữu, VEC có thể đón tới 60 triệu lượt khách mỗi năm, tạo ra dòng chảy thương mại, dịch vụ và du lịch sôi động chưa từng có.

Đây là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư nhạy bén khi mô hình Expo Trading - kinh tế hội chợ triển lãm trị giá hàng tỷ đô - lần đầu tiên được kích hoạt tại Việt Nam. Mỗi sự kiện tổ chức tại VEC ngoài việc mang về dòng khách khổng lồ còn lan tỏa giá trị kinh tế đa tầng: lưu trú, mua sắm, giải trí và đầu tư bất động sản.

VEC góp phần kích hoạt nền kinh tế Expo trị giá hàng tỷ đô cho Hà Nội

Đặc biệt, dòng sản phẩm thấp tầng thương mại Boutique Gate tại Vinhomes Global Gate, tọa lạc “sát vách” VEC, đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới kinh doanh thượng lưu. Với lưu lượng khách khổng lồ từ VEC, các sản phẩm thương mại tại đây được dự báo sẽ tạo dòng tiền ổn định và sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội.

VEC hứa hẹn không chỉ là “sân khấu sự kiện” mà là động lực tăng trưởng mới của Hà Nội. Nhà đầu tư nắm bắt thời điểm này chính là người tiên phong mở khóa nền kinh tế Expo tỷ đô.

Các vận động hiện có thể đăng ký tham gia giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025"

