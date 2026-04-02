Theo cảnh sát thành phố Dunwoody, vụ việc xảy ra vào đêm muộn thứ Ba tuần này trên đường Meadow Lane, gần khu vực Ridgeview Road. Chiếc SUV Porsche Cayenne Coupe được cho là đã lao với tốc độ cao và đâm thẳng vào một gốc cây bên đường.

Cú va chạm mạnh đến mức phần đầu và phần đuôi xe bị tách rời, chỉ còn một số dây điện và chi tiết nối với nhau. Ghế hành khách phía trước bị bật tung, văng ra giữa đường, trong khi phần thân sau bao gồm khoang hành lý và hàng ghế sau nằm tách biệt phía sau khoang lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát cho biết khu vực ghế lái gần như là phần duy nhất còn giữ được cấu trúc nguyên vẹn. Có thể nói, dù chiếc xe bị phá hủy nghiêm trọng, tài xế chỉ bị thương nhẹ là sự may mắn đến “khó tin” nếu so với mức độ va chạm đã xảy ra.

Chiếc xe gặp nạn được cho là phiên bản cao cấp, có thể trang bị phanh gốm-carbon và hệ thống ống xả thể thao với giá trị ban đầu ước tính hơn 130.000 USD (khoảng hơn 3,2 tỷ đồng).

Porsche gặp tai nạn bị xé làm đôi do chạy quá tốc độ.

Nhà chức trách nhận định tốc độ là yếu tố chính dẫn đến vụ tai nạn, dù chưa công bố cụ thể chiếc xe đã di chuyển với vận tốc bao nhiêu trước khi mất lái. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Dù thiệt hại lớn, vụ tai nạn cũng cho thấy hiệu quả của công nghệ an toàn hiện đại: khoang bảo vệ người lái đã phát huy đúng vai trò, giúp tài xế sống sót sau cú va chạm kinh hoàng.

Theo Carscoops

