Tình huống trên xảy ra vào lúc 14h45p ngày 30/3 tại KCN Yên Phong 2C (Bắc Ninh). Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm này, ô tô chạy dịch vụ nhãn hiệu VinFast VF 5 vừa dừng giữa đường để đón khách thì bị một chiếc ô tô MG màu trắng từ phía sau lao tới, húc vào phần hông đuôi bên trái. Hậu quả, chiếc xe MG lật ngửa bụng, trượt sang làn trái ngoài cùng của đoạn đường. Chiếc VinFast VF 5 bị đẩy đi một đoạn ngắn.

Vụ va chạm khiến hai chiếc xe đều bị hư hỏng khá nặng. Ảnh: Nguyễn Văn Long.

Vụ việc diễn ra rất nhanh, những người đứng gần hiện trường hoảng hốt, nhanh chóng tiến lại kiểm tra tình hình. Tại hiện trường, hai chiếc xe đều bị hư hỏng khá nặng.

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước tình huống giao thông quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều người khẳng định lỗi chính thuộc về xe dịch vụ khi dừng đón khách sai quy định. “Dừng giữa đường để đón khách thì rõ ràng là sai hoàn toàn rồi”, tài khoản Hoàng Duy bình luận ngắn gọn trên diễn đàn người dùng xe OFFB.

Tài khoản Kim Thái cho rằng tình huống hoàn toàn có thể tránh được nếu tài xế có ý thức hơn: “Đường rộng như vậy, chỉ cần tấp sát vào trong là không ảnh hưởng ai. Nhưng cứ tiện đâu dừng đó nên mới xảy ra chuyện”.

“Tình trạng này không hiếm. Nhiều xe cứ thích là dừng, thích là đỗ giữa đường. Có lúc đang đi thấy xe phía trước dừng tưởng gặp sự cố, đến gần mới biết tài xế đang… bấm điện thoại rồi lại đi tiếp”, tài khoản Minh Quân chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhìn nhận vụ việc từ hai phía. Tài khoản Anh Tú nêu quan điểm: “Cả hai đều có lỗi. Một bên dừng đỗ, đón khách không đúng quy định; bên còn lại thì không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Nói chung là đều sai và đều phải trả giá”.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025), hành vi dừng/đỗ gây cản trở giao thông bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Đặc biệt, dừng/đỗ sai quy định gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Trong khi đó, đối với lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn, người điều khiển ô tô cũng bị xử phạt từ 10-12 triệu đồng, kèm theo trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nguốn video: Nguyễn Văn Long

