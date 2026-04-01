Tình huống thót tim xảy ra mới đây được người đi đường quay tại một cây cầu tại Tampa, Florida (Mỹ) và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Reddit.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông lái chiếc Subaru Outback màu đỏ với nắp capo bị bật ngửa, ép sát vào kính chắn gió, gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh ta.

Cách duy nhất anh ta có thể nhìn xuyên qua là bằng cách ngửa cổ về phía trước và nhìn vào một khe nhỏ ở dưới chân kính chắn gió. May mắn đã không có bất cứ tai nạn nào xảy ra dù chiếc xe chạy với tốc độ rất cao.

Chưa rõ nguyên nhân khiến nắp capo của chiếc Subaru bật ngược như vậy. Tuy nhiên, khả năng cao là do người lái trước đó chưa đóng chặt, hoặc cơ cấu chốt khóa đã gặp trục trặc.

Dù xuất phát từ lý do nào, mức độ thiệt hại chắc chắn không nhỏ, nắp capo có thể biến dạng, bản lề và chốt khóa nhiều khả năng phải thay mới, thậm chí kính chắn gió cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

(Theo Carscoops)

