Đường Angeles Crest chạy qua dãy San Gabriel, bang California, nổi tiếng với những khúc cua liên tục và địa hình núi hiểm trở. Đây cũng là tuyến đường thường được những người đam mê xe thể thao lựa chọn để trải nghiệm khả năng vận hành của ô tô.

Vụ tai nạn mới đây được Pepe's Towing Service, một đơn vị cứu hộ xe hạng nặng tại Los Angeles, ghi lại và đăng tải trên YouTube. Đội cứu hộ được điều động tới khu vực gần cột mốc 42 để đưa một chiếc Porsche 911 GT3 RS rơi xuống sườn núi lên mặt đường.

Porsche GT3 RS nát bét sau khi lao xuống vách đá.

Theo đoạn video, chiếc xe nằm cách mặt đường khoảng 500 feet, tương đương hơn 150 m. Để tiếp cận hiện trường, nhân viên cứu hộ phải di chuyển xuống một sườn dốc rất cao, mang theo các thiết bị phục vụ việc kéo xe. Địa hình hiểm trở khiến công việc gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguy cơ đá rơi và rắn chuông.

Khi tiếp cận được chiếc Porsche, mức độ hư hỏng được mô tả là rất nghiêm trọng. Phần nóc xe biến dạng, kính vỡ gần như hoàn toàn và một bánh xe đã bị văng khỏi vị trí.

Người điều khiển xe cứu hộ ước tính chiếc xe có giá khoảng 200.000 USD. Tuy nhiên, giá trị thực tế của một chiếc 911 GT3 RS có thể cao hơn đáng kể tùy phiên bản và tình trạng xe. Đây là mẫu Porsche hiệu suất cao thường có giá bán cao hơn nhiều so với các phiên bản 911 thông thường.

Điều đáng chú ý nhất trong vụ tai nạn là tình trạng của người điều khiển chiếc xe. Dù Porsche bị hư hỏng nặng, người lái được cho là chỉ bị thương nhẹ.

Những người tham gia cứu hộ đánh giá kết cấu an toàn của chiếc xe đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người bên trong. Phần nóc bị biến dạng nghiêm trọng, toàn bộ kính bị vỡ và túi khí đã bung, nhưng khoang bảo vệ người ngồi vẫn giúp hạn chế hậu quả.

Các nhân viên cứu hộ cho rằng khả năng sống sót của người lái có liên quan đến kết cấu khung xe và hệ thống bảo vệ được Porsche phát triển cho mẫu xe hiệu suất cao này.

Công việc kéo xe sau đó phát sinh tranh cãi khi một nhân viên kiểm lâm xuất hiện tại hiện trường.

Do khu vực nằm trong Rừng Quốc gia Angeles và thời tiết mùa hè khô nóng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhân viên kiểm lâm lo ngại quá trình đưa chiếc Porsche lên sườn núi có thể tạo ra tia lửa hoặc gây cháy.

Chiếc xe thể thao bị hư hỏng nặng được đưa lên xe cứu hộ mà không xảy ra sự cố cháy rừng.

Hai bên đã có cuộc trao đổi khá căng thẳng về việc đội cứu hộ có được phép triển khai hoạt động hay không. Nhân viên kiểm lâm đặt câu hỏi về giấy phép và đơn vị nào yêu cầu thực hiện công việc.

Đáp lại, người điều khiển xe cứu hộ cho biết đội của anh được Cảnh sát Tuần tra Xa lộ California (CHP) điều động tới hiện trường theo quy trình cứu hộ. Anh yêu cầu nhân viên kiểm lâm xác nhận thông tin qua bộ đàm.

Cuộc tranh luận cuối cùng không khiến hoạt động cứu hộ bị đình chỉ. Đội kéo xe tiếp tục triển khai thiết bị, đưa chiếc Porsche 911 GT3 RS từ sườn núi lên mặt đường.

Sau nhiều nỗ lực, chiếc xe thể thao bị hư hỏng nặng được đưa lên xe cứu hộ mà không xảy ra sự cố cháy rừng. Vụ việc cho thấy những vụ tai nạn trên các tuyến đường núi không chỉ gây thiệt hại lớn về phương tiện mà còn đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình cứu hộ, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!