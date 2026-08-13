Vụ việc được cho là xảy ra trên cao tốc Samruddhi, tuyến đường nối Mumbai với Nagpur, Ấn Độ. Video ghi lại cảnh một xe tải kéo theo rơ-moóc đỗ chắn ngang một phần đường cao tốc đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo một số nguồn tin, nguyên nhân bắt đầu từ việc tài xế bị nhân viên RTO (Regional Transport Office - Văn phòng Giao thông vận tải khu vực) dừng xe để kiểm tra. Người này được cho là yêu cầu tài xế đưa tiền để giải quyết vi phạm. Tuy nhiên, tài xế không đồng ý.

Theo chuyên trang Cartoq, nhân viên RTO giữ giấy tờ của chiếc xe rồi rời khỏi hiện trường. Không rõ người này giữ giấy tờ để xử lý vi phạm hay với mục đích khác. Các thông tin lan truyền trên mạng hiện chưa thống nhất về tình tiết này.

Sau khi không thể tiếp tục hành trình vì thiếu giấy tờ, tài xế được cho là tức giận và quyết định dùng chính chiếc xe tải cùng rơ-moóc để chặn ngang đường cao tốc nhằm phản đối.

Nhiều hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe nằm chắn gần như toàn bộ một chiều đường, khiến các phương tiện phía sau không thể lưu thông. Một số tài xế khác cũng dừng xe để phản đối, khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng.

Theo các thông tin được chia sẻ, dòng xe ùn tắc kéo dài khoảng 5-6 km. Vụ việc gây chú ý bởi cao tốc Samruddhi là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối khu vực Mumbai với Nagpur.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Một số nguồn tin khác đưa ra diễn biến hoàn toàn khác, cho rằng chiếc xe tải bị xử lý vì dừng đỗ trái phép trên cao tốc.

Tài xế đã tranh cãi với lực lượng chức năng sau khi bị lập biên bản, rồi cố tình đỗ xe tải và rơ-moóc chắn ngang đường. Sau khoảng một giờ, cảnh sát đã lấy chìa khóa và đưa phương tiện ra khỏi khu vực, giải tỏa giao thông.

Một số nguồn tin khác lại cho rằng tài xế đã mang theo chìa khóa bỏ khỏi hiện trường, buộc lực lượng chức năng phải truy tìm.

Cảnh sát sau đó đã tạm giữ tài xế để điều tra hành vi gây cản trở giao thông trên cao tốc. Nhà chức trách cũng bắt đầu thủ tục xem xét thu hồi giấy phép lái xe do hành vi bị đánh giá là nguy hiểm và thiếu trách nhiệm.

Dù nguyên nhân cụ thể vẫn cần được cơ quan chức năng làm rõ, việc dùng xe tải chắn ngang cao tốc có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, đồng thời làm phát sinh ùn tắc trên diện rộng.

Theo Cartoq

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