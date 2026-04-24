Tham gia chuyến thăm trụ sở British Council tại London

Đại diện Prep cùng các đối tác IELTS hàng đầu trên toàn cầu tham quan trụ sở British Council tại London

Tháng 3 vừa qua, Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh là một trong ba đại diện khu vực Đông Nam Á tham gia British Council’s IELTS Global Partner Gathering, sự kiện quy tụ các đối tác IELTS trên toàn cầu, được tổ chức tại London dưới sự bảo trợ của British Council - một trong những đơn vị đồng tổ chức kỳ thi IELTS.

Là công ty EdTech ứng dụng AI tham gia sự kiện năm nay, Prep có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện đơn vị về những cập nhật liên quan đến kỳ thi IELTS. Nội dung thảo luận tập trung vào cấu trúc bài thi, xu hướng thi trên máy và các tiêu chí đánh giá, qua đó giúp các đơn vị đào tạo nắm bắt rõ hơn yêu cầu thực tế của kỳ thi.

Việc tiếp cận trực tiếp các thông tin từ British Council cho phép Prep cập nhật những yêu cầu thực tế của kỳ thi IELTS vào quá trình phát triển sản phẩm, góp phần giúp người học tối ưu quá trình ôn luyện trong bối cảnh nhu cầu học và thi IELTS ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, đại diện Prep cũng có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và trao đổi cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí và giáo dục quốc tế trong sự kiện The PIE Live Europe 2026 - diễn đàn thường niên dành cho các tổ chức giáo dục quốc tế, quy tụ các đơn vị đào tạo, khảo thí và xuất bản giáo dục từ nhiều quốc gia.

Ghi dấu ấn với giải thưởng “Tăng trưởng nổi bật tại khu vực Đông Á năm 2026”

Tại Global Awards Dinner trong khuôn khổ British Council’s IELTS Global Partner Gathering, Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh đã được British Council vinh danh với giải thưởng “Tăng trưởng nổi bật tại khu vực Đông Á năm 2026” (Joint Highest Growth in East Asia 2026).

Đây là hạng mục ghi nhận các đối tác có tốc độ phát triển nổi bật tại khu vực Đông Á, được đánh giá dựa trên số lượng thí sinh đăng ký và mức độ mở rộng hoạt động trong hệ sinh thái IELTS. Tại sự kiện này, Prep cũng nằm trong top 3 đối tác hàng đầu khu vực Đông Nam Á của British Council.

Theo đại diện Prep - bà Nguyễn Hiền Mi (Trưởng phòng Thương hiệu và Quan hệ đối tác), việc được vinh danh với giải thưởng này không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng của nền tảng mà còn gắn với mức độ tin tưởng và giá trị mà sản phẩm của Prep mang lại cho người học.

Bà Hiền Mi cho biết, sau cột mốc đáng nhớ này Prep kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái IELTS, đồng thời đội ngũ cũng sẽ phát triển và hoàn thiện hơn nữa các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người học trong quá trình ôn luyện.

Tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế

Việc tham gia British Council’s IELTS Global Partner Gathering và được vinh danh tại sự kiện là một trong những dấu mốc gần đây trong quá trình mở rộng hoạt động của Prep trên thị trường quốc tế.

Trước đó, nền tảng này cũng đã nhận được một số ghi nhận trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục trong nước cũng như quốc tế. Trong đó nổi bật là Top 10 Sao Khuê 2025 (lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo); lọt Top 50 EdTech tiềm năng Đông Nam Á trong 3 năm liên tiếp; giải Bạc "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" năm 2024 và chứng nhận top 10 "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc" năm 2025. PREP cũng là start-up Việt góp mặt tại nhiều sân chơi uy tín như NextGen Tech 30 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và Global EdTech Startup Awards – cuộc thi EdTech lớn nhất thế giới.

Trong giai đoạn 2024–2025, Prep đã mở rộng hoạt động sang một số thị trường như Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và Hàn Quốc, trong bối cảnh nhu cầu học và thi IELTS tiếp tục gia tăng tại châu Á.

Từ những kết nối và ghi nhận tại sự kiện, Prep cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các xu hướng trong lĩnh vực khảo thí và giáo dục quốc tế, đồng thời từng bước điều chỉnh sản phẩm nhằm phù hợp với nhu cầu học và thi IELTS tại các thị trường khác nhau.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Prep)