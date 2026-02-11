Buổi lễ ký kết diễn ra long trọng với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo hai bên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chặng đường đồng hành số hoá đào tạo ngoại ngữ, nâng cao trải nghiệm dạy và học cho giáo viên và học sinh của Prep.

Thông qua sự hợp tác lần này, Prep sẽ cung cấp Khoá học luyện thi IELTS, TOEIC, HSK cho sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, mang đến trải nghiệm khác biệt với video bài giảng tương tác, Study Plan cá nhân hoá và Teacher Bee AI hỏi đáp 24/7.

Ngoài ra, các khóa học còn tích hợp thêm Phòng luyện thi ảo 4 kỹ năng với AI chấm chữa tự động và kho 500+ đề thi IELTS được cập nhật thường xuyên, giúp sinh viên tự tin chinh phục ngoại ngữ, hỗ trợ đội ngũ giáo viên trong việc giảm tải công việc chấm chữa và theo dõi tiến độ học tập của từng lớp dễ dàng.

Thầy Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng khoa ngôn ngữ - Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM chia sẻ: “Việc ứng dụng công nghệ luôn được ban lãnh đạo nhà trường ưu tiên. Hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp sinh viên nâng cao trải nghiệm học tập và đem lại kết quả ngày càng tốt”.

Về phía Prep, bà Nguyễn Hiền Mi, Giám đốc kinh doanh và phát triển đối tác, chia sẻ về tầm nhìn và mục tiêu của Prep: “Prep rất mong muốn được đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc thế hệ mới. Trong hành trình đó ngoại ngữ là hành trang quan trọng. Sự tiến bộ của học sinh và sự hiệu quả mang lại cho nhà trường khi sử dụng sản phẩm của Prep sẽ là minh chứng rõ nhất cho năng lực công nghệ giáo dục của chúng tôi.”

Được thành lập từ năm 2021 bởi thầy Tú Phạm, Prep là Nền tảng học và luyện thi thông minh ứng dụng công nghệ AI độc quyền, do đội ngũ chuyên gia học thuật và công nghệ dày dạn phát triển. Prep hiện cung cấp nhiều sản phẩm nổi bật như: các khóa học IELTS, TOEIC, HSK; PrepTalk - Tiếng Anh giao tiếp & thương mại; Phòng luyện thi ảo Prep AI và Nền tảng khảo thí Exam Platform.

Trải qua quá trình phát triển, Prep đã khẳng định vị thế trên bản đồ EdTech khu vực và quốc tế với nhiều thành tích ấn tượng: Hạng nhất vòng bán kết GESA Đông Nam Á 2024, “Next Gen Tech 30” tại GraniteAsia 2024, “Most Innovative AI in Education” tại EdTech Asia 2023, cùng danh hiệu Top 50 EdTech in SEA HolonIQ 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) là một đại học dân lập được thành lập năm 1995 bởi cố GS.TS Ngô Gia Hy. Với định hướng trở thành một trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, DHV tạo dựng môi trường học tập hiện đại - nơi công nghệ, sáng tạo và thực tiễn được kết nối chặt chẽ.

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM chú trọng xây dựng môi trường học hiện đại với mô hình nhà trường - doanh nghiệp - địa phương, từ đó giúp sinh viên sớm được tiếp xúc với các đơn vị tuyển dụng cũng như thực tế nhu cầu nhân lực của địa phương để tìm hướng đi phù hợp trong quá trình học và sau khi ra trường.

Sự kiện ký kết giữa hai đơn vị không chỉ là dấu mốc hợp tác còn mở ra triển vọng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu chung: đưa công nghệ AI trở thành công cụ đồng hành đắc lực trong việc dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam.

(Nguồn: Prep)