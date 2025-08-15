Theo đại diện doanh nghiệp, điểm nổi bật của PSL Machinery là khả năng cung cấp giải pháp tổng thể cho từng dự án. Mỗi dây chuyền được thiết kế riêng để phù hợp với điều kiện vận hành, yêu cầu sản lượng và mục tiêu lợi nhuận của khách hàng.

Danh mục thiết bị của PSL Machinery gồm những công nghệ tiên tiến hàng đầu: máy tách vỏ điều tự động tốc độ cao với tỷ lệ hao hụt cực thấp; hệ thống sấy công nghệ cao kiểm soát chính xác nhiệt độ và độ ẩm để giữ nguyên màu sắc, hương vị; máy phân loại màu và kích thước ứng dụng cảm biến quang học cho độ chính xác gần như tuyệt đối; cùng dây chuyền đóng gói tự động hoàn toàn, vừa tăng tốc độ vừa nâng cao tính thẩm mỹ và thời gian bảo quản sản phẩm.

“Tất cả máy móc của PSL Machinery đều được tích hợp tự động hóa toàn diện, cho phép giám sát, điều chỉnh và phân tích dữ liệu sản xuất theo thời gian thực. Nhờ đó, khách hàng có thể tăng năng suất lên tới 30 - 50% so với phương pháp truyền thống, giảm chi phí vận hành, tiết kiệm năng lượng và nhân công, đồng thời đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Công ty còn chú trọng vào những giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa vận hành, giúp doanh nghiệp chế biến điều không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn hướng tới phát triển bền vững”, đại diện Pompous Sơn Thành Phát Việt Nam cho biết.

Bên cạnh công nghệ, PSL Machinery coi dịch vụ hậu mãi là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển. PSL Machinery cung cấp trọn gói dịch vụ từ lên ý tưởng, tư vấn thiết kế nhà máy cho đến xây dựng nhà xưởng; từ thiết kế lắp đặt máy móc cho đến quản lý vận hành nhà máy; đào tạo nhân lực đến bảo trì - bảo dưỡng máy móc định kỳ; hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt. Điều này giúp khách hàng yên tâm khai thác giá trị đầu tư lâu dài và duy trì hiệu suất tối đa cho dây chuyền sản xuất hạt điều.

Trong chiến lược mở rộng quốc tế, PSL Machinery đặc biệt chú trọng thị trường châu Phi - khu vực có tiềm năng lớn về nguyên liệu nhưng còn thiếu công nghệ chế biến sâu.

Mới đây, Pompous Sơn Thành Phát Việt Nam đã tiếp đón đại diện của Hội đồng Điều Tanzania (CBT) và các hợp tác xã (HTX) điều lớn sang thăm và trao đổi về kế hoạch phát triển ngành điều tại quốc gia này. Đoàn đã thăm và học hỏi kinh nghiệm từ nhà máy PSL Machinery cùng với hệ thống máy móc sản xuất hạt điều đang được vận hành tại Việt Nam.

Theo đại diện Pompous Sơn Thành Phát Việt Nam, sau chuyến thăm, công ty đã đạt được thỏa thuận với Hiệp hội Điều Tanzania (CBT), không chỉ dừng ở việc cung cấp máy móc, mà còn bao gồm chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các hợp tác xã nâng cao năng lực quản lý và vận hành dây chuyền hiện đại, từ đó tạo ra chuỗi giá trị khép kín trong ngành điều Tanzania.

Ông Francis Alfred, Tổng Giám đốc Hội đồng Điều Tanzania (CBT), đã đánh giá cao chất lượng máy móc sản xuất ở Việt Nam. .

Sau lễ ký kết, phía Tanzania cam kết nhập khẩu trực tiếp giải pháp máy móc và công nghệ từ PSL Machinery, đồng thời hợp tác lâu dài để nâng cao năng lực sản xuất nội địa.

Pompous Sơn Thành Phát Việt Nam kỳ vọng, từ nền tảng kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực chế biến điều, PSL Machinery sẽ vươn lên đồng hành cùng doanh nghiệp chế biến điều ở nhiều quốc gia, giúp họ tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.

“Với quy mô sản xuất lớn, trình độ công nghệ hiện đại và chiến lược hợp tác quốc tế sâu rộng, PSL Machinery đang góp phần định hình tương lai phát triển và tên tuổi của ngành công nghiệp chế tạo trang thiết bị máy móc của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp trên thế giới”, đại diện Pompous Sơn Thành Phát Việt Nam nhấn mạnh.

