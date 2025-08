Theo kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT, bên cạnh đào tạo đại trà ngành An toàn thông tin với tổng chỉ tiêu 320 sinh viên, năm nay nhà trường lần đầu tuyển sinh chương trình chất lượng cao ngành An toàn thông tin, với 100 chỉ tiêu cho các thí sinh đăng ký học tại cơ sở đào tạo Hà Nội.

Chương trình chất lượng cao mới của PTIT hướng tới mục tiêu trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai về an toàn thông tin, bao gồm cả chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được trải nghiệm và làm chủ các giải pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thông tin. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc ở trong nước và quốc tế.

Hai điểm khác biệt chính của chương trình là: Tập trung cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về CNTT và an toàn thông tin, bao gồm tư duy giải thuật, lập trình, hệ thống, bảo mật thông tin và mạng, kiểm thử xâm nhập, triển khai và vận hành các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt nhấn mạnh đến kỹ năng thực hành; Nhấn mạnh việc trang bị và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu, phục vụ công việc chuyên môn và hoà nhập nhanh với cộng đồng an toàn thông tin trong nước và quốc tế sau khi ra trường.

An toàn thông tin là ngành đào tạo đóng vai trò quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 của PTIT.

Chương trình chất lượng cao ngành An toàn thông tin của PTIT được thiết kế một cách khoa học với những định hướng, mục tiêu đào tạo rõ ràng và cụ thể theo định hướng chuẩn quốc tế, nhằm giúp sinh viên có khả năng gia nhập tốt vào thị trường nhân lực chuyên nghiệp về an toàn thông tin, thị trường nhân lực đang ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam.

Đại diện PTIT nhấn mạnh, chủ trương phát triển chương trình chất lượng cao ngành An toàn thông tin hoàn toàn phù hợp phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước; chiến lược phát triển của Học viện; đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực an toàn thông tin có trình độ chuyên môn giỏi.

Đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao ngành An toàn thông tin của PTIT nêu rõ, nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực an toàn thông tin, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học (cử nhân, kỹ sư) ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều rất lớn.

Tại Việt Nam, theo Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2021, Việt Nam cần đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin.

Kết quả khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia- NCA cho thấy, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin, an ninh mạng; 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu; và NCA cũng đã dự báo Việt Nam đang thiếu hụt, cần bổ sung hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin, an ninh mạng trong thời gian tới.

Khảo sát tại một số doanh nghiệp lớn về CNTT, an toàn thông tin vào đầu năm 2025 của nhóm thực hiện đề án mở chương trình đào tạo chất lượng cao ngành An toàn thông tin chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân sự trong lĩnh vực an toàn thông tin, có kỹ năng thực hành chuyên sâu và ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt.

Để đáp ứng nhu cầu lớn về nhân lực ngành an toàn thông tin, hiện ở Việt Nam, một số trường đại học, như Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ TP.HCM... đã mở ngành đào tạo và cung cấp các cử nhân, kỹ sư an toàn thông tin, an ninh mạng cho thị trường lao động.

Tuy vậy, quy mô đào tạo ngành an toàn thông tin, an ninh mạng của các trường đại học còn tương đối nhỏ, vào khoảng 200 - 300 sinh viên tuyển mới/năm học. Ngoài ra, chỉ một số ít trường đại học chính thức mở chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học ngành an toàn thông tin, như Đại học Công nghệ TP.HCM.

Như vậy, so với yêu cầu đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin của Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” và nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực cho lĩnh vực an toàn thông tin, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đào tạo nhân lực cho lĩnh vực an toàn thông tin, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học.

“Trước cơ hội phát triển của ngành An toàn thông tin và cơ hội đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, việc phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao ngành an toàn thông tin của Học viện là hoàn toàn cần thiết, phù hợp và khả thi”, đề án mở ngành đào tạo chất lượng cao ngành An toàn thông tin của PTIT thông tin.

Ngành An toàn thông tin đã được PTIT triển khai tổ chức đào tạo từ năm 2013. Từ khi bắt đầu tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học ngành An toàn thông tin, Học viện đã xác định đây là ngành đào tạo đóng vai trò quan trọng trong nhóm ngành CNTT, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 của Học viện. Đến năm 2024, Học viện đã tuyển sinh được 12 khóa sinh viên với điểm tuyển sinh đầu vào luôn ở mức cao; đã có 8 khóa sinh viên tốt nghiệp với tỷ lệ có việc làm cao.