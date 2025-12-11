Ông Đinh Tấn Hưng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước trao tặng kỷ niệm chương đồng tổ chức cho ông Nguyễn Công Luận - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam

Ngày 7/12 Lễ bế mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025: “Vùng trời quê hương” đã diễn ra tại Sân vận động C500, Học viện An ninh Nhân dân, khép lại một mùa giải đầu tiên đầy cảm xúc, trí tuệ và cảm hứng đã mở ra một không gian mới cho ước mơ, công nghệ và tương lai của nền kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) tại Việt Nam.

Lễ trao giải được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, ông Nguyễn Công Luận - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và ông Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kết quả chung cuộc, đội Skyvision từ Đại học Tôn Đức Thắng đã xuất sắc giành ngôi Vô địch UAV CUP PV GAS 2025. Với chiến thuật sắc bén, năng lực làm chủ UAV vượt trội và tinh thần thi đấu kiên cường, đội đã chinh phục toàn bộ các vòng đấu, trở thành điểm sáng của mùa giải.

Đội BK-IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) giành vị trí Á quân, trong khi đội LH-TDH (Đại học Lạc Hồng) xuất sắc đứng thứ Ba chung cuộc

Theo đại diện PV GAS, từ phòng lab đến doanh nghiệp công nghệ, từ sinh viên đến nhà sáng lập, từ nghiên cứu đến ứng dụng, đó chính là hình ảnh tương lai mà PV GAS mong muốn đồng hành thúc đẩy. Kinh tế tầm thấp không phải chuyện của mai sau mà đang hiện hữu. Và PV GAS với vai trò doanh nghiệp năng lượng tiên phong cam kết: Đồng hành cùng các khu vực công nghệ mới. Ủng hộ các chương trình kết nối sinh viên - đổi mới sáng tạo. Đầu tư cho tri thức như đầu tư cho hạ tầng.

UAV (thiết bị bay không người lái) không còn là câu chuyện của một cuộc thi sinh viên, mà đang dần trở thành hạ tầng công nghệ cốt lõi cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tầng thấp: logistics, nông nghiệp thông minh, giám sát công trình năng lượng, cứu hộ cứu nạn, khảo sát hạ tầng, quốc phòng - an ninh…

Trên thế giới, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) - mô hình kinh tế dựa trên ứng dụng UAV và các thiết bị thông minh trong không gian thấp. Lĩnh vực này được xem là trụ cột mới trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng, đồng thời giúp tăng năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh.

Tại Việt Nam, chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ lõi trong các sản phẩm chiến lược như UAV, robot hay camera AI. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược cho phát triển đất nước.

PV GAS nhìn thấy ở cuộc thi này không chỉ là những đường bay, mà là hình hài tương lai của: Một thị trường công nghệ mới; Một thế hệ kỹ sư làm chủ bầu trời; Một năng lực quốc gia đang lớn lên từ giảng đường.

Chủ đề “Vùng trời quê hương” vì thế không đơn thuần là thông điệp cảm xúc, mà là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng nền công nghệ UAV “Made in Vietnam” - nơi sinh viên Việt Nam không chỉ học, mà còn kiến tạo và làm chủ.

Trong suốt chặng đường phát triển, PV GAS luôn xác định: đầu tư cho con người, cho tri thức và cho khoa học công nghệ chính là đầu tư cho năng lượng bền vững của quốc gia.

PV GAS đặc biệt trân trọng những mô hình đi từ “lab đến thị trường” - nơi sinh viên không chỉ nghiên cứu, mà còn hình thành doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ, đưa UAV Việt bước ra đời sống thực tế.

