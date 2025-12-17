Sự kiện diễn ra ngày 5/12/2025 tại Hà Nội do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm. Bộ chỉ số CSI là hệ thống tiêu chuẩn toàn diện, được xây dựng dựa trên các thông lệ quốc tế và khuyến nghị từ các tổ chức hàng đầu, đánh giá doanh nghiệp trên ba trụ cột: kinh tế - môi trường - xã hội.

Sự kiện với chủ đề “Chương mới của kỷ nguyên xanh” đánh dấu 10 năm liên tiếp Chương trình Đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững (CSI) đi vào hoạt động, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thực hành kinh doanh trách nhiệm tại Việt Nam.

Ông Phan Ngọc Hiền - Phó Tổng giám đốc PV Power đại diện nhận vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2025

Bước sang năm thứ 10, giải thưởng thường niên này tiếp tục khẳng định vai trò là "la bàn" giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị - Governance) toàn cầu. Bộ chỉ số CSI 2025 bao gồm 145 chỉ số, trong đó có 87 chỉ số cơ bản mang tính tuân thủ và 58 chỉ số nâng cao mang tính sáng kiến thực tiễn. Đặc biệt, chương trình CSI 2025 có quy trình đánh giá minh bạch, khách quan và khoa học hơn, với ba giai đoạn chính và tính bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Top 100 doanh nghiệp bền vững được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ dự thi của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Đại diện PV Power cùng các đơn vị trong Top 100 được vinh danh tại buổi lễ

Việc PV Power góp mặt trong Top 100 là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng trưởng bền vững và kiến tạo các giá trị tích cực cho cộng đồng. Thành tựu này không chỉ là bước chuyển mình mạnh mẽ của PV Power trong bối cảnh xu thế năng lượng đang thay đổi từng ngày mà còn là nền tảng quan trọng để PV Power ngày càng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thương hiệu, gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư và các cổ đông; từ đó góp phần quảng bá hình ảnh PV Power cũng như xây dựng hình ảnh mã cổ phiếu POW, hướng đến phát triển kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.