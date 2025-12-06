Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ ba tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt).

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước - con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua mốc 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), sự phục hồi của du lịch Việt Nam đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam vào nhóm cao nhất trên thế giới, cùng với Nhật Bản.

Việt Nam phấn đấu đón 23-25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Ảnh: NIA

Đáng chú ý, tháng 11/2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng du khách chi tiêu cao. Trong đó, đặc biệt là các thị trường Bắc Mỹ, như Mỹ tăng 30,5%, Canada tăng 55,9% so với tháng trước.

Khách châu Âu cũng đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng 51,2% so với tháng 10, trong đó Nga ghi nhận mức tăng 37%, Anh 31,8%, Pháp 46,7%, Đức 51,4%, Italy 88,9%, Thụy Sỹ 47,3%, Séc 148,8%, Ba Lan 255,6%...

Theo Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), sự tăng trưởng mạnh của Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 phản ánh xu hướng thu hút khách từ thị trường xa đến Việt Nam vào mùa cao điểm cuối năm.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt (chiếm 25,0%). Xếp ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc với trên 3,9 triệu lượt (chiếm 20,6%). Vị trí thứ ba thuộc về Đài Loan - Trung Quốc (1,1 triệu lượt) và thứ tư là Mỹ (766 nghìn lượt).

Trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam còn có Nhật Bản (754 nghìn lượt), Ấn Độ (656 nghìn lượt), Campuchia (614 nghìn lượt), Nga (593 nghìn lượt), Malaysia (510 nghìn lượt) và Úc (496 nghìn lượt).

Về động lực tăng trưởng, trong 11 tháng năm 2025, thị trường Trung Quốc tăng mạnh 43,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản và Mỹ tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 15% và 8,4%.

Việc các thị trường châu Âu tăng trưởng tốt cho thấy hiệu quả của chính sách miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam.

Đặc biệt, lượng khách Nga đạt 593 nghìn lượt, tăng 190,9% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vị trí là thị trường lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

Kết quả ấn tượng này nhờ vào chính sách visa thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.