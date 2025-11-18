Trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro trên không gian mạng từ dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý đến nguy cơ bắt cóc trực tuyến, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng số an toàn đã trở thành yêu cầu cấp thiết của toàn xã hội. Hưởng ứng Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Liên minh Niềm Tin Số đã triển khai chiến dịch “Không một mình” nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các hiểm họa trực tuyến đang gia tăng.

Chiến dịch “Không một mình” được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tính đến nay, chiến dịch ghi dấu ấn mạnh mẽ với mức độ lan tỏa ấn tượng: hơn 1 tỷ lượt xem và quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội; hơn 1.000 KOL và người ảnh hưởng tham gia chia sẻ; hàng triệu bài đăng, video sáng tạo kèm hashtag #khongmotminh #01minh #ConguocHaNoi phủ sóng rộng khắp trên không gian trực tuyến, thu hút lượng lớn thảo luận tích cực.

Người dân và khách du lịch thích thú trải nghiệm chuỗi hoạt động diễn ra trong chiến dịch

Từ đầu tháng 10, hơn 2.000 điểm trường tại 34 tỉnh/thành đã tổ chức tập huấn, workshop và hoạt động ngoại khóa về an toàn trực tuyến. Hơn 150 chuyên gia tham gia trực tiếp hướng dẫn, giúp hàng triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh nhận diện chiêu trò, phòng tránh rủi ro và biết cách xử lý tình huống nguy hiểm. Nhiều hình thức truyền tải sáng tạo như thi vẽ tranh, diễn kịch, học tập tương tác đã giúp việc giáo dục kỹ năng số trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Hàng nghìn học sinh cam kết Không một mình - Cùng nhau An toàn trực tuyến

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong thời gian qua đã tạo nên sức bật mạnh mẽ cho chiến dịch. “Ngày hội An toàn trực tuyến” đã thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan; Minishow “Tìm kiếm tài năng học đường” quy tụ gần 200 thí sinh từ nhiều trường tham dự hay Gala âm nhạc “Không Một Mình” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đây đều là những hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đến cộng đồng một cách sống động và hiệu quả.

Hàng chục ngàn khán giả cháy hết mình trong đêm gala âm nhạc “Không một mình” quy tụ dàn nghệ sĩ Việt đình đám

Diễn ra song song với thời điểm Việt Nam triển khai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội - công ước quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng mang tên Thủ đô Việt Nam, chiến dịch “Không một mình” đã khéo léo đưa tinh thần của công ước vào đời sống xã hội: coi an toàn trực tuyến là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng, doanh nghiệp và toàn cộng đồng. Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 30/11 bảo đảm thông điệp không một ai bị bỏ lại khi đối diện rủi ro trên môi trường số được lan tỏa sâu rộng và hiệu quả.

Đồng hành cùng chiến dịch, PVcomBank thể hiện rõ cam kết của một đơn vị luôn đặt trách nhiệm cộng đồng là trọng tâm. Với định hướng hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, PVcomBank không chỉ tham gia lan tỏa thông điệp mà còn chung tay tạo điều kiện để các hoạt động của chiến dịch tiếp cận rộng rãi đến nhiều trường học và gia đình hơn. Đây cũng là sự nối dài những nỗ lực của ngân hàng trong các chương trình an sinh, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu biểu như quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”.

Đại diện PVcomBank, bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên Ban Điều hành PVcomBank chia sẻ cam kết của thương hiệu trên hành trình kiến tạo không gian số an toàn

Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động của chiến dịch “Không một mình”, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về an toàn trực tuyến và truyền cảm hứng để cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên. Với sự chung tay của các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và toàn xã hội, mục tiêu xây dựng một không gian mạng nhân văn, an toàn và đáng tin cậy cho thế hệ tương lai sẽ ngày càng trở nên vững chắc.

Lệ Thanh