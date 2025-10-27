Được tham gia lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là “Công ước Hà Nội”) với vai trò quan sát viên, Trần Hà Anh và Phan An Khang - hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam chia sẻ: Điều chúng mình tâm đắc nhất là Công ước đặt ưu tiên cao vào việc hình sự hóa các tội phạm liên quan đến xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

“Tham dự sự kiện lễ mở ký Công ước Hà Nội đã củng cố trách nhiệm hành động của thanh niên chúng mình. Chúng mình cam kết tiếp tục đồng hành cùng Plan International Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến hiệu quả, góp phần vào mạng lưới hỗ trợ 24/7, đảm bảo không một trẻ em nào phải đối mặt với nguy cơ trực tuyến một mình”, hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam cho hay.

Hai thành viên Ban Tham vấn Thanh niên Plan International Việt Nam tham dự sự kiện mở ký "Công ước Hà Nội" với vai trò quan sát viên.

Cùng ngày mở ký “Công ước Hà Nội”, bà Lê Quỳnh Lan - Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam tham dự tọa đàm “Vai trò của nền tảng trực tuyến trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng”, một sự kiện bên lề do Liên minh Niềm tin số phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an) chủ trì tổ chức.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm "Vai trò của nền tảng trực tuyến trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng” đã tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác đa bên, giữa Nhà nước, nền tảng số và cộng đồng, nhằm bảo vệ người yếu thế, nâng cao kỹ năng số và góp phần hiện thực hóa tinh thần của “Công ước Hà Nội”.

Hưởng ứng sự kiện lễ mở ký “Công ước Hà Nội, trong tháng 10/2025, 31 trường THCS thuộc vùng dự án của Plan International Việt Nam tại Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tuyên Quang và Lai Châu đã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông “Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Đây là một phần của Chiến dịch “Không Một Mình” do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và các tổ chức quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp, nền tảng số triển khai.

Plan International Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, đối tác trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các buổi truyền thông được lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi, thu hút sự tham gia của 11.544 học sinh, 993 giáo viên và 263 phụ huynh. Thông qua thảo luận, trò chơi và chia sẻ tình huống, học sinh được trang bị thêm kiến thức về an toàn mạng, nhận diện rủi ro và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp hành vi xâm hại hoặc bạo lực trực tuyến.

Em Phàn Thị Thu Ngân, học sinh lớp 8 trường THCS số 2 Bản Lang, tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Em ấn tượng nhất với câu chuyện về những bạn từng bị lừa đảo và các thủ đoạn trên mạng hiện nay. Em không ngờ những chiêu đó lại phổ biến như vậy. Từ giờ em sẽ hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và kiểm tra kỹ trước khi bấm vào đường link lạ. Nếu gặp điều gì đáng nghi, em sẽ báo cho người lớn và thầy cô ngay”.

Với em Hờ Thị Dính, học sinh trường THCS Cán Chu Phìn (tỉnh Tuyên Quang), bài học mà học sinh này rút ra được sau các buổi thảo luận là không nhấn vào những đường link độc hại, không chia sẻ hình ảnh của bản thân tràn lan lên mạng xã hội. “Về nhà, em cũng sẽ chia sẻ lại cho ông bà, bố mẹ, anh chị em những kiến thức đã học được”, học sinh Hờ Thị Dính cho biết.

Theo thầy Vương Đức Lâm – Phó Hiệu trưởng trường THCS Đăk Tờ Re (tỉnh Quảng Ngãi), hoạt động truyền thông “Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã giúp giáo viên và học sinh hiểu hơn về cách sử dụng Internet an toàn, thân thiện, biết phòng ngừa lừa đảo trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ kiến thức này với gia đình, cộng đồng. Nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép chủ đề an toàn mạng vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, họp phụ huynh và sinh hoạt đầu tuần để duy trì hiệu quả lan tỏa nhận thức.

Nhiều năm qua, Plan International Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, đối tác trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cụ thể là phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây), Bộ Công an, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các địa phương để triển khai nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, điều tra và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại trực tuyến.

Plan International Việt Nam đã và đang triển khai 4 dự án dài hạn và nhiều chương trình truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực cho nhân viên công tác xã hội, cán bộ bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

Theo thống kê, từ năm 2021 đến năm 2025, tổng ngân sách Plan International Việt Nam đầu tư cho các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã đạt hơn 79 tỷ đồng, thông qua 4 dự án dài hạn và nhiều chương trình truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ công an, nhân viên công tác xã hội và cán bộ bảo vệ trẻ em tại cơ sở.

“Không một trẻ em nào phải đối diện với nguy cơ trực tuyến một mình. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một môi trường số an toàn, nhân ái và bao trùm hơn, vì mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái”, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam khẳng định.