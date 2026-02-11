Từ những ngày đầu, QFrame theo đuổi mục tiêu nâng cao trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật thông qua việc hoàn thiện và bảo tồn tác phẩm. Trong quá trình phát triển, thương hiệu từng bước xây dựng uy tín nhờ chất lượng dịch vụ ổn định và sự tin tưởng của nhiều nhóm khách hàng, từ người yêu mỹ thuật, không gian triển lãm, nhà sưu tập, họa sĩ, nghệ sĩ, đến kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, nhà hàng và khách sạn.

QFrame đề cao nghệ thuật thủ công điêu khắc

Theo đại diện QFrame, chất lượng dịch vụ và giá trị thủ công mỹ nghệ là định hướng xuyên suốt trong mọi hoạt động. Thương hiệu chú trọng khả năng thích nghi với yêu cầu đặc thù của từng dự án, từng bối cảnh văn hóa. Kinh nghiệm tích lũy, kỹ thuật hoàn thiện và tư duy sáng tạo được kết hợp để đáp ứng các tiêu chuẩn trưng bày khác nhau, từ không gian nghệ thuật đến môi trường thương mại.

Trong suốt quá trình hoạt động, QFrame thể hiện năng lực triển khai ở cả hai mảng nghệ thuật và thương mại, qua đó góp phần định hình trải nghiệm và nâng cao tiêu chuẩn trưng bày chuyên nghiệp. Ở lĩnh vực nghệ thuật, QFrame tham gia nhiều dự án có tính học thuật và giá trị lịch sử, tiêu biểu là các triển lãm hội họa Đông Dương lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam do Sotheby's tổ chức như “Hồn Xưa Bến Lạ” (2022) và “Mộng Viễn Đông” (2023) tại TP.HCM, “Trong Ngọc Trắng Ngà” tại Đà Nẵng (2023), “UOB Painting of the Year” (2023), “Trời, Non, Nước” của Vua Hàm Nghi tại Điện Kiến Trung, Huế (2025), Trưng bày chuyên đề “Trở về” của các hoạ sĩ Đông Dương, Đương Đại tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (2025), triển lãm “Vì trẻ thơ, 50 năm chắp cánh ước mơ” phối hợp cùng Quang San Art Museum và UNICEF Viet Nam…

Khung tranh QFrame thực hiện tại Trưng bày chuyên đề “Trở về” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (2025)

Khung tranh QFrame thực hiện tại triển lãm “Trời, Non, Nước” của Vua Hàm Nghi (bên trái) và triển lãm “Vì trẻ thơ, 50 năm chắp cánh ước mơ” (bên phải)

Song song đó, QFrame cũng tích cực tham gia cung cấp giải pháp khung cho các dự án thương mại với những tiêu chuẩn cao cấp như: Boutique Cartier Vietnam tại Union Square (TP.HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), Signature by M Village tại Hai Bà Trưng, Novaland Golf Club-House tại Phan Thiết, L’AMOR Boutique Hotel Quy Nhơn, VPBank Private Lounge tại TP.HCM, nhà hàng fine dining OPUS Saigon, Phố Xinh, khách sạn Park Hyatt Saigon và Mandarin Oriental Residences Đà Nẵng…

QFrame hợp tác cùng thương hiệu Cartier (bên trái) và Signature by M Village (bên phải)

Hướng đến việc phát triển thương hiệu theo chiều sâu, QFrame tiếp tục nâng cấp chất lượng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ. Việc mở chi nhánh tại Trung tâm Nội thất Phố Xinh, Hà Nội giúp khách hàng có thêm điểm tiếp cận trực tiếp để tham khảo dịch vụ và năng lực triển khai của thương hiệu.

Chi nhánh QFrame tại Trung tâm Nội thất Phố Xinh, Hà Nội

Đại diện QFrame cho biết, thương hiệu mong muốn tiếp tục đóng vai trò bền bỉ trong hệ sinh thái nghệ thuật, là mối ghép giữa người thưởng thức nghệ thuật và các tác phẩm; đồng thời, duy trì và phát triển kỹ thuật, kỷ luật thẩm mỹ, đem lại những tiêu chuẩn cao cấp trong môi trường thương mại.

QFrame - Showroom TP.HCM: 38A Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM|

- Chi nhánh: Trung tâm Nội thất Phố Xinh, 17 đường Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/qframe.official

Website: https://qframe.vn/

