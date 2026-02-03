Với quy mô 20.000m², không gian lễ hội được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thương mại - văn hóa – trải nghiệm – du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người dân và du khách.

Một em nhỏ thích thú trải nghiệm không gian Tết xưa. Ảnh: Tư liệu

Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 gồm: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội; Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền; Không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống; Không gian ẩm thực; Không gian quảng bá điểm đến du lịch, văn hóa của Thủ đô; Không gian trưng bày sinh vật cảnh, hoa Tết...

Điểm nhấn của chương trình là Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 7/2 với chương trình nghệ thuật đặc sắc có sự góp mặt biểu diễn của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Chou Tú Ngọc - giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2024, Hải Anh - giải Nhất dòng Nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2025 với Khúc xuân, Non nước hữu tình, Hà Nội đến để yêu, Việt Nam tôi... Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian Tết Việt, ẩm thực ngày Tết và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sẽ được tổ chức trong suốt 8 ngày diễn ra chương trình, mang đến không gian văn hóa Tết đặc sắc, nơi những giá trị truyền thống được làm mới bằng hơi thở đương đại.

Tâm điểm của Lễ hội là hành trình "Trải nghiệm Tết xưa" với loạt trò chơi dân gian được khoác lên mình diện mạo mới đầy ý nghĩa như: Gom lộc đầu năm (Ô ăn quan), Bước chân may mắn (Nhảy lò cò), Tâm thành tìm phúc (Bịt mắt bắt đồ), Vũ điệu sum vầy (Nhảy sạp) cũng như thử thách bản lĩnh tại khu vực Vững bước bình an (Đi cầu khỉ), Vòng xoay hỷ lạc (Ném vòng) hay Đánh bay âu lo (Ném lon)...

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí, Lễ hội còn mở ra không gian workshop sáng tạo "Khéo tay mừng Tết" để mỗi du khách có cơ hội tự tay tạo nên những sản phẩm trang trí độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân, làm đẹp cho không gian sống của mình trong dịp Tết đến như pháo giấy rực rỡ, thiệp chúc mừng gửi gắm tâm tình, phong bao lì xì may mắn hay các tác phẩm tranh Tết và đồ trang trí cây đào, cây mai tinh tế.

Khi màn đêm buông xuống, không khí lễ hội sẽ càng bùng nổ với chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng ngày. Từ những bước catwalk đầy tự tin của các thiên thần nhỏ trong show trình diễn thời trang nhí, đến những giai điệu ca nhạc sôi động, tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc tinh thần trọn vẹn, khép lại một năm cũ và mở ra một năm mới Bính Ngọ đầy hưng phấn và thịnh vượng.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình hướng tới xây dựng Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa – du lịch đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp xuân về; qua đó lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần kích thích tiêu dùng.