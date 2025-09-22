- Cúp Kopa Cầu thủ trẻ nữ và nam xuất sắc nhất năm - Vicky Lopez (Barca) - Lamine Yamal (Barca)
- Cúp Johan Cruyff dành cho HLV nữ và nam xuất sắc nhất năm - Sarina Wiegman (tuyển Anh) - Luis Enrique (PSG)
- Cúp Lev Yashin dành cho Thủ môn nữ và nam xuất sắc nhất - Hannah Hampton (Tuyển Anh) - Gianluigi Donnarumma (PSG và Man City)
- Cúp Gerd Muller cầu thủ nam và nữ ghi bàn nhiều nhất - Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon và Arsenal) - Ewa Pajor (Barca)
- Câu lạc bộ nữ của năm - Arsenal
- Câu lạc bộ nam của năm - Paris Saint-Germain
- Giải thưởng Socrates - Quỹ Xana
- Quả Bóng Vàng nữ - Aitana Bonmati (Barca)
- Quả Bóng Vàng nam - Ousmane Dembele (PSG)