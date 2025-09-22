Những danh hiệu được trao trong buổi gala Quả Bóng Vàng 2025:

- Cúp Kopa Cầu thủ trẻ nữ và nam xuất sắc nhất năm - Vicky Lopez (Barca) - Lamine Yamal (Barca)
- Cúp Johan Cruyff dành cho HLV nữ và nam xuất sắc nhất năm - Sarina Wiegman (tuyển Anh) - Luis Enrique (PSG)
- Cúp Lev Yashin dành cho Thủ môn nữ và nam xuất sắc nhất - Hannah Hampton (Tuyển Anh) - Gianluigi Donnarumma (PSG và Man City)
- Cúp Gerd Muller cầu thủ nam và nữ ghi bàn nhiều nhất - Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon và Arsenal) - Ewa Pajor (Barca)
- Câu lạc bộ nữ của năm - Arsenal
- Câu lạc bộ nam của năm - Paris Saint-Germain
- Giải thưởng Socrates - Quỹ Xana
- Quả Bóng Vàng nữ - Aitana Bonmati (Barca)
- Quả Bóng Vàng nam - Ousmane Dembele (PSG)
G1eoxNxWYAA5Qcs.jpeg
Ousmane Dembele đoạt Quả Bóng Vàng nam 2025 - Ảnh: Adidas Football
G1elwJCX0AIG47d.jpeg
Aitana Bonmati đoạt Quả Bóng Vàng nữ 2025. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp cô có danh hiệu cá nhân cao quý này - Ảnh: Adidas Football

23/09/2025 | 04:17

4h

G1eslNUXQAA8TfN.jpeg
Tốp 10 Quả Bóng Vàng Nam 2025 - Ảnh: F.R
23/09/2025 | 04:14

3h55

Khắp khán phòng nhà hát đều hô vang tên 'Ousmane, Ousmane, Ousmane...'.

Tiền đạo người Pháp phát biểu cảm ơn các đồng đội, CLB, fan hâm mộ và những người thân trong gia đình. Đặc biệt khi nhắc đến mẹ với công lao sinh thành, Dembele đã bật khóc.

www_thesun_co_uk paris saint germains french forward 1025860350 (2).jpg
www_thesun_co_uk paris saint germains french forward 1025860350 (3).jpg
Hình ảnh xúc động của Dembele - Ảnh: Ballon d'Or

23/09/2025 | 03:54

3h50

Huyền thoại bóng đá người Brazil - Ronaldinho xướng tên Dembele đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025.

Đây là thành quả xứng đáng của tiền đạo người Pháp, khi anh cùng PSG đăng quang Champions League, đoạt chức vô địch Ligue, cúp Quốc gia Pháp và lọt vào chung kết FIFA Club World Cup.

Trên phương diện cá nhân, Dembele ghi được 33 bàn và có 13 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Còn tại Champions League, anh 14 lần ghi dấu giày vào bàn thắng với 8 bàn và 6 đường kiến tạo.

G1epcVAWUAAbnho.jpg
Dembele trên bục nhận danh hiệu - Ảnh: Ballon d'Or
www_thesun_co_uk paris saint germains french forward 1025859181.jpg
23/09/2025 | 03:35

3h35

Tiền vệ CLB Barcelona - Aitana Bonmati được xướng tên đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng nữ 2025.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, ngôi sao 27 tuổi người Tây Ban Nha được vinh danh. Cựu danh thủ Andres Iniesta đã trực tiếp trao Quả Bóng Vàng cho Aitana Bonmati.

G1elaRsWoAA2Run.jpeg
G1emrFkW0AA3LC_.jpg
G1emLNBWcAEkFQN.jpeg
Bonmati lập hat-trick Quả Bóng Vàng năm thứ 3 liên tiếp - Ảnh: Uefa
23/09/2025 | 03:00

3h

CLB nữ Arsenal hạ bệ Barcelona trong trận chung kết Champions League đã đoạt danh hiệu đội bóng nữ xuất sắc nhất năm.

Về phần CLB bóng đá nam, không đội nào xứng đáng hơn PSG đoạt danh hiệu đội bóng nam xuất sắc nhất năm, với chức vô địch Champions League cùng Ligue 1 danh giá.

G1edN9VW8AAJ8vU.jpg
PSG đoạt danh hiệu đội bóng nam xuất sắc nhất năm - Ảnh: PSG Inside
23/09/2025 | 02:51

2h50

Danh hiệu Gerd Muller Trophy dành cho cầu thủ nữ và nam ghi bàn nhiều nhất mùa giải thuộc về Ewa Pajor (Barcelona) và Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon và Arsenal).

Trong màu áo Sporting Lisbon và tuyển Thụy Điển, Gyokeres đã ghi được 63 bàn thắng sau 58 lần ra sân. Thành tích đáng nể giúp anh có vụ chuyển nhượng đình đám sang Arsenal hồi hè.

G1ebtzJW4AAdbiF.jpeg
Gyokeres đoạt danh hiệu Gerd Muller Trophy - Ảnh: TNT Sports
23/09/2025 | 02:35

2h45

Nữ thủ môn xuất sắc nhất năm được trao cho người gác đền tuyển Anh đang khoác áo Chelsea - Hannah Hampton.

Trong khi thủ môn nam xuất sắc nhất với danh hiệu Lev Yashin Trophy thuộc về Gianluigi Donnarumma (PSG - Man City).

G1eZoUZW8AA_yI1.jpeg
Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 02:28

2h30

Đến đề cử cho HLV nam xuất sắc nhất năm, có 5 ứng viên gồm Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot và Luis Enrique.

Người giành chiến thắng là Luis Enrique, sau một năm tuyệt vời cùng PSG, đoạt chức vô địch Champions League, Ligue 1 và lọt đến chung kết FIFA Club World Cup.

HLV Luis Enrique không có mặt trong lễ trao giải, bởi ông đang dẫn dắt PSG thi đấu với Marseille trong trận đá muộn Ligue 1.

G1eV_bAXQAAHXJH.jpeg
HLV Luis Enrique đoạt danh hiệu Johan Cruyff Trophy - Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 02:27

2h25

Cựu HLV Fabio Capello gọi tên Sarina Wiegman (HLV tuyển Anh) là HLV nữ xuất sắc nhất năm 2025.

G1eVD9ZWgAA_IU7.jpeg
Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 02:14

2h15

Tài năng trẻ khác của CLB nữ Barcelona - Vicky Lopez nhận danh hiệu Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025.

G1eT5KHW4AMBsF6.jpg
Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 02:09

2h

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 chính thức bắt đầu ở nhà hát Chatelet.

Cựu danh thủ Raphael Varane gọi tên Lamine Yamal với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025.

Tài năng 18 tuổi gây tiếng vang khi 39 lần góp công vào bàn thắng cùng 244 pha qua người thành công, nhiều nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

G1eSyBeXgAEsSxY.jpg
Lamine Yamal trên bục nhận danh hiệu - Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 02:02

1h45

G1eOYmrWwAAS6cc.jpg
Dembele và Lamine Yamal ôm chào hỏi nhau bên ngoài sân khâu - Ảnh: Ballon d'Or
23/09/2025 | 01:48

1h30

G1eLHSxWoAA_Rj4.jpg
Ousmane Dembele cùng các thành viên PSG đã có mặt ở nhà hát Chatelet - Ảnh: Uefa
23/09/2025 | 01:28

1h15

Dembele có thể sẽ giành vương miện tối nay, nhưng Lamine Yamal mới là người mà mọi người đang chờ đợi.

Anh ấy luôn nở nụ cười trên thảm đỏ, dù niềng răng và hy vọng sẽ mang về nhà một vài giải thưởng.

G1eJ48sWIAEkB5p.jpeg
Lamine Yamal xuất hiện trên thảm đỏ - Ảnh: Uefa
23/09/2025 | 01:42

1h

www_thesun_co_uk liverpool goalkeeper alisson becker natalia 1025839568.jpg
Thủ thành Alisson cùng "người thương" Natalia - Ảnh: SunSport
23/09/2025 | 00:34

0h20

G1dyPTbWQAAu_NL.jpg
Quang cảnh bên trong nhà hát Chatelet trước lễ trao giải - Ảnh: Uefa
23/09/2025 | 00:32

0h15

G1douL0XwAAWjH .jpeg
Pedri nằm ngoài tốp 10 dù có năm khá thành công của Barcelona - Ảnh: Uefa
23/09/2025 | 00:29

0h

G1dzHg3WsAAYEdg.jpeg
Harry Kane đứng thứ 13 trong danh sách bầu chọn - Ảnh: Uefa
22/09/2025 | 23:39

23h25

550518483_1447118500548970_7858781586546184133_n.jpg
Trong khi người về nhì ở cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024 - Vinicius năm nay chỉ đứng thứ 16. Thứ 17 là Robert Lewandowski - Ảnh: Uefa
22/09/2025 | 23:38

23h30

550852788_1447114843882669_366101872286814199_n.jpg
Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2024/25 - Scott McTominay xếp thứ 18 trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 
22/09/2025 | 23:24

23h

553384517_1332594355251263_6397897154587413297_n.jpg
Yamal trên máy bay đến Paris
22/09/2025 | 23:23

22h30

552530530_1582665949378119_7308494711845814597_n.jpg
Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 được trực tiếp và độc quyền trên FPT Play
22/09/2025 | 22:16

22h

G1cadl6WQAA79z6.jpeg
Tốp 10 bình chọn Quả Bóng Vàng 2024 - Ảnh: Uefa
22/09/2025 | 17:39

21h

552543183_1446810183913135_8202649135533971783_n.jpg
Ngoài Quả Bóng Vàng nam và nữ, gala còn nhiều hạng mục khác như giải thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy), cầu thủ trẻ hay nhất (Kopa Trophy), tiền đạo ghi bàn nhiều nhất (Gerd Muller Trophy), HLV hay nhất (Johan Cruyff Trophy) - Ảnh: F.R
22/09/2025 | 17:38

20h30

1754575246_bo 68949a3c53211.jpg
Với thành tích thi đấu nổi bật trong năm qua, Dembele và Lamine Yamal là hai ứng viên hàng đầu cạnh tranh danh hiệu cá nhân 
22/09/2025 | 17:37

20h

528726610_1188675806612707_5930716598830734965_n.jpg
Danh sách đề cử 30 cầu thủ cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025 - Ảnh: S.G
