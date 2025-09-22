Huyền thoại bóng đá người Brazil - Ronaldinho xướng tên Dembele đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025.

Đây là thành quả xứng đáng của tiền đạo người Pháp, khi anh cùng PSG đăng quang Champions League, đoạt chức vô địch Ligue, cúp Quốc gia Pháp và lọt vào chung kết FIFA Club World Cup.

Trên phương diện cá nhân, Dembele ghi được 33 bàn và có 13 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Còn tại Champions League, anh 14 lần ghi dấu giày vào bàn thắng với 8 bàn và 6 đường kiến tạo.