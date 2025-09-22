Là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025, nhưng Dembele có thể vắng mặt ở lễ trao giải vì lý do không ai ngờ.

HLV Luis Enrique chắc chắn vắng mặt, trong khi chưa biết Dembele có dự gala Quả bóng vàng 2025, diễn ra vào tối nay hay không. Ảnh: Fabrizio Romano

Cụ thể, trận đấu giữa PSG vs Marseille được lên lịch diễn ra vào ngày 21/9 (giờ địa phương), nhưng đã phải lùi lại 24 giờ - diễn ra vào hôm nay (22/9), do trời mưa lớn và giông bão.

Vì sự thay đổi bất khả kháng này, thuyền trưởng Luis Enrique chắc chắn không thể tham dự gala Quả bóng vàng 2025. Ông được đề cử giải thưởng HLV nam của năm, cùng với Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (Barca), Enzo Maresca (Chelsea) và Arne Slot (Liverpool).

Ngoài ra, dàn sao PSG đều có tên trong danh sách top 30 ứng viên Quả bóng vàng 2025, gồm Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha và Fabian Ruiz, cũng sẽ vắng mặt vì còn bận ra sân thi đấu với Marseille.

Lamine Yamal chuẩn bị hoành tráng cho lần thứ 2 dự lễ Quả bóng vàng. Ảnh: insta L.Y

Vẫn chưa biết liệu Ousmane Dembele có dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 hay không. Anh được xem là ứng viên số 1 cho danh hiệu năm nay, với 35 bàn thắng cùng 16 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân cho PSG. Dembele góp công lớn vào chiến tích ăn 3 ngoạn mục của đội bóng Paris, trong đó có chức vô địch Champions League mà anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải đấu.

Người có khả năng cạnh tranh cao nhất với Dembele là Lamine Yamal, với mùa giải vô cùng ấn tượng cùng Barca. Anh sẽ đến Paris dự gala Quả bóng vàng 2025 cùng đoàn tùy tùng gồm 20 người, chuẩn bị sẵn kế hoạch ăn mừng lớn ngay trên nước Pháp, nếu được xướng tên là người chiến thắng.

Năm nay BTC công bố trực tiếp số phiều bầu chọn ngay tại lễ trao giải, thay vì báo tin trước cho chủ nhân Quả bóng vàng, như mọi năm.