Bùng nổ mạng xã hội

Lionel Messi từng phải chờ đến tối Chủ nhật mới có thể xem tóm tắt vòng đấu để dõi theo thần tượng của mình: Pablo Aimar. Anh chỉ có vài phút ngắn ngủi để nhìn thấy người hùng tuổi thơ trên truyền hình.

Với Lamine Yamal, điều đó không còn tồn tại. Mỗi khi muốn xem cầu thủ thần tượng là Neymar, cậu chạy sang nhà bà ngoại, mở máy tính, vào YouTube và say mê những pha đi bóng hoa mỹ, dễ dàng trở thành hiện tượng mạng của ngôi sao Brazil.

Yamal trở thành hiện tượng mạng xã hội. Ảnh: FCB

Đó cũng là lúc Yamal nhận ra mình sở hữu một tài năng khác biệt. “Tôi nhìn Neymar làm gì thì xuống công viên bắt chước ngay. Thường thì lần nào cũng thành công ngay từ đầu”, số 10 của Barcelona vẫn thường kể lại.

Giữa Messi và Yamal là khoảng cách 20 năm. Nhưng thực ra, là cả một hố sâu về tốc độ tiêu thụ bóng đá.

Messi phải tập quen với thế giới “viral” – đôi khi bất đắc dĩ, như khi câu nói “andá pa’ allá, bobo” của anh trở thành hiện tượng toàn cầu (tạm dịch: “Biến đi chỗ khác, đồ ngốc”; Leo mắng Wout Weghorst sau trận gặp Hà Lan ở World Cup 2022).

Ngược lại, Lamine Yamal tận hưởng sự điện tử hóa của mạng xã hội. “Với cậu ấy, mọi thứ diễn ra rất nhanh rồi lập tức bị quên đi. Không bao giờ bị mắc kẹt vào một thứ gì đó”, một người thân cận chia sẻ.

Đó là cách sống của thế hệ mới. “Lamine là màn ra mắt kỹ thuật số nhanh nhất trong lịch sử bóng đá”, công ty Wardem – đơn vị tiên phong tại Tây Ban Nha về công nghệ “nghe thông minh” trên mạng – đánh giá.

Theo phân tích của Wardem, trong kỷ nguyên “tiền viral”, danh tiếng của Messi (cũng như Cristiano Ronaldo) được xây dựng qua báo chí, truyền hình, nghĩa là một cuộc chạy marathon.

Còn sự thăng tiến của Yamal (giống như Kylian Mbappe) là một cú bùng nổ thần tốc. Chỉ mất 466 ngày để cái tên Yamal đạt đỉnh chỉ số quan tâm 100.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cần 5.773 ngày, Leo Messi 6.472 ngày, còn Mbappe 2.069 ngày.

Lamine Yamal luôn thích được nhắc đến. Ảnh: FCB

Dĩ nhiên, tầm vóc của Yamal vẫn còn cách xa Messi hay CR7. Đỉnh quan tâm của anh chỉ bằng 29% so với ngày Ronaldo ký hợp đồng cùng Al Nassr, và 21% so với lúc Messi chạm tới đỉnh thế giới ở Qatar.

Muốn “cướp” Quả bóng vàng

Yamal từ đầu đã xác định đối thủ không phải Messi mà là Mbappe. Khi các thương hiệu đồ thể thao chạy đua để có chữ ký của viên ngọc thô Barca, Nike đưa Mbappe làm “mồi câu”, còn Adidas dùng Messi.

“Lamine coi Messi là thần tượng, còn Mbappe mới là đối thủ cùng thế hệ”, một nguồn tin từ Adidas giải thích.

Từ đó, Yamal không chỉ trở thành động cơ truyền thông của Barca – lượng thảo luận về CLB tăng 74% nhờ anh – mà còn của cả La Liga – độ nhận diện tăng 31%.

Chính tại Tây Ban Nha, cuộc cạnh tranh với Mbappe bùng nổ: thảo luận về Lamine gấp 1,45 lần so với ngôi sao người Pháp.

Mở rộng trên phạm vi châu Âu, Yamal (22%) và Mbappe (24%) là hai trong những cái tên được bàn luận nhiều nhất, bên cạnh thủ lĩnh tuyệt đối Vinicius (46%).

Trong khi đó, Florian Wirtz và Alexander Isak – hai bom tấn đắt giá nhất chuyển nhượng mùa hè 2025 – chỉ chiếm 3%.

“Điều đó khẳng định sức nặng truyền thông và khả năng tạo ra cuộc trò chuyện toàn cầu của Yamal”, báo cáo của Wardem kết luận.

Trên mạng, Yamal nổi bật hơn Dembele. Ảnh: FCB

Trong số những cái tên chiếm sóng bóng đá châu Âu, chỉ có Lamine Yamal còn nguyên cơ hội đăng quang Quả bóng vàng, diễn ra hôm nay tại Paris (sự kiện thảm đỏ 23h; trao giải từ 1h ngày 23/9).

Yamal đã gom 117.000 lượt nhắc đến liên quan giải thưởng (chiếm 17,8% tổng số). Xếp sau là Dembele với 97.000, tăng tới 211% trong 3 tháng qua.

Trong màn đối đầu trực tuyến, Yamal chiếm 55% nhắc đến, nhỉnh hơn so với 45% của đồng nghiệp người Pháp.

“Lamine thích được bàn tán. Cậu ấy thích tạo ra sự mong chờ trên mạng, như chuyện chọn số áo hay mấy màn đấu khẩu với Rabiot ở EURO 2024 để tự tạo động lực”, một người thân tiết lộ.

Trên sân cỏ, Lamine mùa trước có 18 bàn cùng 25 kiến tạo cho Barca; Dembele 35 bàn và 16 kiến tạo. Cầu thủ người Pháp còn vô địch Champions League và lọt vào chung kết FIFA Club World Cup.

“Lamine muốn kiểm soát cả bóng đá lẫn mạng xã hội”, phòng thay đồ Barca nhận định. Trên mạng, anh đã thắng; còn trên sân, câu trả lời sẽ có vào đêm nay ở Paris.