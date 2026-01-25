Tối 23/1, tập cuối bộ phim Cách em 1 milimet lên sóng, khép lại hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật. Trong đó, cái kết viên mãn của Ngân - Viễn do Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng thủ vai khiến số đông khán giả thỏa mãn, tạo nên nhiều dư âm trên mạng xã hội.

Theo diễn biến tập cuối, Ngân cuối cùng cũng hoàn tất việc ly hôn, những hiểu lầm trong quá khứ với Viễn được tháo gỡ. Không còn rào cản nào ngăn cách, Viễn chủ động bày tỏ tình cảm và khẳng định không muốn bỏ lỡ Ngân thêm một lần nào nữa. Trong đám cưới của cặp đôi Biên - Thư, Ngân đã chấp thuận quay về bên Viễn, khép lại chuyện tình nhiều dang dở bằng một cái kết trọn vẹn.

Cảnh hôn của Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng trong tập cuối "Cách em 1 milimet" khiến khán giả thích thú.

Ở tập cuối, phản ứng hóa học giữa Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng được đánh giá là “bùng nổ”. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến những khoảnh khắc bối rối, ngượng ngùng, cặp đôi mang đến cảm giác ngọt ngào, tự nhiên, khiến khán giả không khỏi thổn thức. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến nhanh chóng gọi Ngân - Viễn là một trong những “cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Huyền Lizzie cho biết cô bất ngờ trước sự yêu mến mà khán giả dành cho nhân vật Ngân cũng như cặp đôi Ngân - Viễn. Thậm chí, trên trang cá nhân của cô, nhiều khán giả để lại bình luận mong muốn hai diễn viên sớm tái hợp trong một dự án khác.

“Khi tôi và anh Hà Việt Dũng quay lại hợp tác trong bộ phim này, cả hai đều không quá mong đợi. Phim trước chúng tôi vào vai anh em ruột, phim này là bạn thân rồi tiến tới tình yêu. Khi vào phim, cả hai chỉ cố gắng làm tốt nhất vai diễn của mình, không hề kỳ vọng sự bùng nổ, nhưng có lẽ vì hợp vía nhau nên được khán giả yêu mến đến vậy”, Huyền Lizzie chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng, cô và Hà Việt Dũng đều cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì nối tiếp thành công của phần trước, đồng thời tạo được dấu ấn riêng ở phần hai.

“Kết phim, hai anh em tôi thở phào vì đã hoàn thành vai diễn và ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Chúng tôi đã chúc mừng nhau vì hành trình này”, cô nói thêm.

Với Huyền Lizzie, vai Ngân là bất ngờ lớn trong năm 2025. Gia nhập đoàn phim từ tháng 9, nữ diễn viên chỉ nghĩ đây là vai phụ nhỏ, nhưng lại là dạng vai cô yêu thích và lần đầu làm mẹ trên màn ảnh. Suốt quá trình quay, Huyền Lizzie chọn diễn xuất tự nhiên, chân thật.

“Cách em 1 milimet đã khép lại nhưng tôi hy vọng bộ phim mở ra thêm nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Tôi mong năm 2026 có nhiều bước tiến hơn nữa với mình”, Huyền Lizzie bày tỏ.

