Lời tòa soạn Lịch sử từng ghi nhận nhiều vụ ám sát nhằm vào các nhân vật quan trọng gây rúng động thế giới. Tuy nhiên, không ít kẻ thủ ác đã thất bại đến khó tin như quên nạp đạn hay bắn trượt một cách khó hiểu.

Theo hãng tin BBC, vào tháng 5/2005, hàng trăm nghìn người đã có mặt và đứng hàng giờ dưới nắng nóng tại quảng trường chính của thủ đô Tbilisi ở Gruzia để chào đón Tổng thống Mỹ Bush.

Trong số đó có Vladimir Arutunian, 27 tuổi, một công dân Gruzia. Theo báo cáo chi tiết của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Arutunian đã "đứng hàng giờ dưới trời nắng nóng, mặc một chiếc áo khoác da dày cộp, mồm liên tục lẩm bẩm, hòa mình vào đám đông để chờ đợi Tổng thống Bush phát biểu. Đối tượng cầm theo một quả lựu đạn giấu trong chiếc khăn tay màu đỏ để trước ngực. Hắn đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ".

Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tại quảng trường ở thủ đô Tbilisi vào năm 2005. Ảnh: Nhà Trắng

Ngay khi ông Bush bắt đầu bài phát biểu, Arutunian đã "rút chốt và ném quả lựu đạn về phía bục sân khấu. Quả lựu đạn rơi xuống, cách nơi Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng như Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Gruzia cùng nhiều quan chức khác chỉ 18m".

Tuy nhiên, quả lựu đạn đã không phát nổ. Khi đó, không ai trên sân khấu nhận ra sự hiện diện của thiết bị nổ đáng sợ và bài phát biểu của Tổng thống Bush cũng không bị gián đoạn. Arutunian bình an trở về căn hộ sống cùng mẹ ở một vùng ngoại ô yên tĩnh của Tbilisi.

FBI sau đó đã tìm thấy và tiến hành phân tích quả lựu đạn, lập bản đồ hiện trường vụ án, cũng như lấy mẫu ADN từ chiếc khăn tay nhằm xác định danh tính nghi phạm.

Phối hợp với chính quyền Gruzia, FBI đã tập hợp các bức ảnh được chụp tại sự kiện và thẩm vấn các nhân chứng có mặt trong đám đông. Một phụ nữ Gruzia kể, cô đã nhìn thấy một đối tượng khả nghi mặc áo khoác dày và cầm chiếc khăn tay màu đỏ. Một họa sĩ sau đó đã phác họa chân dung đối tượng dựa trên mô tả của nhân chứng.

Bị cáo Vladimir Arutunian xuất hiện tại tòa sau vụ ám sát hụt ông Bush. Ảnh: tert.am

Sau một thời gian, các sĩ quan Gruzia đã đến căn hộ của Arutunian. Tuy nhiên, đối tượng đã nổ súng, khiến một cảnh sát Gruzia thiệt mạng. Nhưng kẻ tấn công cũng bị thương và nhanh chóng bị bắt giữ. Mẫu ADN của Arutunian được xác định hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN trên chiếc khăn tay.

Thậm chí, cảnh sát Gruzia còn tìm thấy một phòng thí nghiệm hóa học nằm trong tầng hầm ở căn hộ và boongke trong rừng mà Arutunian dùng làm nơi tích trữ hóa chất, chất nổ và nhiều vật liệu khác.

Theo FBI, lý do vụ ám sát do Arutunian dàn dựng bị thất bại là vì hắn đã buộc chiếc khăn tay quanh quả lựu đạn quá chặt, làm kẹt cần gạt an toàn và ngăn vụ nổ xảy ra.

Vài tháng sau, Arutunian bị nhốt trong một chiếc lồng sắt và có mặt tại căn phòng xử án chật kín phóng viên. Bị cáo đã thú nhận việc ném lựu đạn, và khẳng định bản thân không hối hận vì đã lên kế hoạch ám sát ông Bush.

Khi được dẫn ra khỏi phòng xử án, một nhà báo đã hỏi Arutunian coi mình là một kẻ khủng bố hay một người chống toàn cầu hóa, đối tượng đáp: "Tôi không coi mình là kẻ khủng bố, tôi chỉ là một con người”.

Cuối cùng, trước các bằng chứng không thể chối cãi và lời khai của nhiều nhân chứng, Arutunian đã bị kết án tù chung thân.