Lời tòa soạn Lịch sử từng ghi nhận nhiều vụ ám sát nhằm vào các nhân vật quan trọng gây rúng động thế giới. Tuy nhiên, không ít kẻ thủ ác đã thất bại đến khó tin như quên nạp đạn hay bắn trượt một cách khó hiểu.

Lynette "Squeaky" Fromme, 26 tuổi, một thành viên của giáo phái Charles Manson, đã theo dõi Tổng thống Mỹ Gerald Ford tại thành phố Sacramento, bang California vào ngày 5/9/1975.

Cô ta đã tiếp cận và chĩa khẩu súng lục Colt 45 vào ông Ford trong đám đông. Tuy nhiên, khẩu súng lại chưa được nạp đạn. Kết quả là, dù Fromme đã bóp cò súng nhưng không có đạn nổ. Ông Ford nhanh chóng được Mật vụ Mỹ sơ tán một cách an toàn.

Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford làm việc tại Phòng Bầu Dục. Ảnh: Library of Congress

Trong khi đó, Fromme chỉ biết đứng yên và bị mật vụ Larry Buendorf khống chế. Buendorf đã tước vũ khí của kẻ tấn công chỉ trong vài giây.

“Nó không nổ. Có thể tin được không? Nó đã không nổ”, Fromme nói trong tiếc nuối.

Sau đó, Fromme khai rằng, bản thân chỉ muốn dọa Tổng thống Ford để ông giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là bảo vệ những cây gỗ đỏ khổng lồ ven biển California, thay vì muốn ám sát lãnh đạo Nhà Trắng.

Vào tháng 11/1975, Fromme bị kết tội âm mưu ám sát Tổng thống Ford và lĩnh án chung thân. Trong thời gian thi hành án, Fromme đã bỏ trốn khỏi nhà tù, nhưng bị bắt lại sau 2 ngày và phải nhận thêm hình phạt. Sau 34 năm ngồi tù, Fromme được ân xá và được trả tự do vào năm 2009.

Lynette "Squeaky" Fromme bị khống chế ngay tại hiện trường. Ảnh: Chicago Sun-Times

Sau này, trong cuộc phỏng vấn dài khoảng 20 phút được ghi hình tại Washington, ông Ford đã mô tả lại cảnh tượng đối đầu với Fromme. Cựu Tổng thống nhớ lại đối tượng đã cầm khẩu súng lục len lỏi qua đám đông tại công viên ở Sacramento và chĩa súng về phía ông, trước khi cô ta bị một mật vụ lao vào ngăn chặn.

Ông Ford cho hay, người phụ nữ mặc bộ váy màu rực rỡ đã tiến về phía ông “như muốn bắt tay hoặc nói chuyện hoặc ít nhất là muốn đến gần tôi hơn”. Nhưng khi được hỏi liệu ông có nhìn thấy rõ khuôn mặt của người cầm súng hay không, ông trả lời: "Không, tôi không thấy. Tôi chỉ nhìn thấy bàn tay cầm súng, khẩu súng nằm ở độ cao giữa đầu gối và thắt lưng của tôi".

Tiếp đó là cảnh tượng hỗn loạn trong đám đông, khi vị tổng thống thứ 38 của Mỹ được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi một nhân viên an ninh nhanh tay khống chế nghi phạm.

Vụ ám sát thứ 2 chỉ trong vòng một tháng

Điều đáng nói, chỉ 17 ngày sau khi thoát chết ở Sacramento, ông Ford đã phải đối mặt với vụ ám sát thứ 2 ở bên ngoài một khách sạn tại San Francisco.

Sara Jane Moore, một chính trị gia quá khích đã bắn khẩu súng lục ổ quay vào Tổng thống Mỹ, khi cô ta đứng hòa mình với đám đông bên kia đường, cách mục tiêu hơn 12m. Nhưng phát súng ban đầu đã nhắm trượt mục tiêu và một người qua đường đã túm lấy tay của nữ sát thủ khi Moore định bắn phát thứ 2. Phát đạn này đã trúng John Ludwig, tài xế taxi 42 tuổi đang đứng bên trong khách sạn. May mắn, Ludwig sống sót do viên đạn không trúng chỗ hiểm.

Moore nhận tội âm mưu ám sát vào tháng 12/1975 và bị kết án tù chung thân. Thẩm phán cho rằng, tổng thống thoát nạn là nhờ khẩu súng của Moore "bị lỗi".

Tới năm 1979, Moore trốn thoát khỏi nhà tù nhưng bị bắt vài giờ sau đó. Tới năm 2007, sau 32 năm thụ án, Moore được ân xá ở tuổi 77.

Ông Ford giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1974 - 1977. Ông trở thành lãnh đạo Nhà Trắng duy nhất từng sống sót sau 2 vụ ám sát trong cùng một tháng. Cựu Tổng thống Mỹ đã qua đời tại nhà riêng ở Nam California vào ngày 26/12/2006, hưởng thọ 93 tuổi.