Tối 5/8, một phiên livestream thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok được cho là thu hút hơn 84.000 tài khoản gửi quà tặng và mang về hơn 512.000 người theo dõi mới. Theo thống kê hiển thị sau khi kết thúc, tổng giá trị quà tặng sẽ rất "khủng". Trên mạng xã hội nhiều người đồn đoán với số người xem ivestream khủng như vậy thì giá trị quà tặng có giá trị từ vài trăm triệu đồng, thậm chí có thể lên đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chưa được xác thực bởi TikTok.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Với những tài khoản có lượng người theo dõi lớn, hàng chục nghìn người cùng gửi quà trong một buổi phát sóng có thể tạo ra doanh thu rất lớn, biến TikTok Live thành một trong những kênh kiếm tiền hấp dẫn của nhà sáng tạo nội dung.

Những nội dung phiên livestream này vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định từ Nghị định 147 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; và Nghị định 174 về quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, phiên livestream tối qua đã bị TikTok khoá do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, trong thời gian tới nếu chủ nhân tài khoản tiếp tục vi phạm thì tài khoản sẽ bị khoá; đặc biệt, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khoá vĩnh viễn.

Người xem mua xu, đổi thành quà tặng

Giá xu của một số quà tặng ảo trên TikTok Live. Ảnh chụp màn hình

Khác nhiều nền tảng mạng xã hội, TikTok xây dựng hệ thống quà tặng ảo dành riêng cho livestream. Người dùng mua Xu TikTok (TikTok Coin) bằng tiền thật, sau đó dùng số xu này để gửi quà cho người phát trực tiếp.

Kho quà tặng gồm nhiều cấp độ, từ các biểu tượng như hoa hồng, trái tim, gấu trúc đến những vật phẩm giá trị cao như Sư tử hay Vũ trụ TikTok. Mỗi món quà có giá từ vài trăm đồng đến hơn chục triệu đồng.

Trong phiên livestream tối 5/8, người xem liên tục gửi các món quà đắt tiền. Chẳng hạn, quà "Vũ trụ TikTok" có giá 44.999 xu, tương đương 14,7 triệu đồng, trong khi "Sư tử" có giá 34.000 xu, tương đương khoảng 11 triệu đồng.

Ngay cả khi phần lớn người xem chỉ gửi các món quà có giá trị nhỏ, số lượng lớn người tham gia vẫn có thể tạo ra nguồn doanh thu đáng kể chỉ trong vài giờ.

Người livestream không nhận toàn bộ số tiền

Số tiền người xem chi ra không đồng nghĩa với khoản thu của nhà sáng tạo.

Theo cơ chế của TikTok, quà tặng sau khi được gửi sẽ được quy đổi thành Kim cương (Diamond) trong tài khoản người phát trực tiếp.

Theo TikTok, số lượng Kim cương và thứ hạng chỉ là một trong nhiều yếu tố được nền tảng xem xét khi quyết định các khoản thưởng dành cho nhà sáng tạo theo chương trình Rewards.

Việc sở hữu Kim cương không đồng nghĩa người dùng mặc nhiên được nhận tiền thưởng hay bất kỳ khoản thanh toán nào.

TikTok cũng cho biết nếu phát hiện lượng tương tác, Kim cương hoặc thứ hạng của một tài khoản bị tác động bởi hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng, Chính sách vật phẩm ảo hoặc các quy định dành cho nhà sáng tạo, nền tảng có thể chủ động giảm số Kim cương đã ghi nhận.

TikTok cung cấp các gói Xu cho người dùng. Ảnh chụp màn hình.

Trước khi thanh toán cho nhà sáng tạo, TikTok giữ lại một phần doanh thu dưới dạng phí dịch vụ. Ngoài ra, nếu giao dịch được thực hiện thông qua App Store hoặc Google Play, khoản phí của các kho ứng dụng cũng có thể làm giảm thêm số tiền thực nhận.

Dù vậy, với những phiên livestream thu hút hàng chục nghìn hoặc hàng trăm nghìn người xem, doanh thu từ quà tặng vẫn có thể đạt hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Điều kiện để nhận quà

Theo TikTok, quà tặng LIVE là tính năng giúp người xem thể hiện sự ủng hộ đối với nhà sáng tạo theo thời gian thực. Người phát sóng có thể cảm ơn, nhắc tên hoặc tương tác trực tiếp với người gửi quà.

Không phải tài khoản nào cũng được bật tính năng này. Nhà sáng tạo phải từ 18 tuổi trở lên, sinh sống tại khu vực được hỗ trợ, tuân thủ chính sách của nền tảng, duy trì tài khoản ở trạng thái tốt và phải là tài khoản cá nhân.

Riêng tính năng nhận quà trên video, TikTok yêu cầu tài khoản có ít nhất 10.000 người theo dõi, hoạt động tối thiểu 30 ngày và đã đăng video công khai trong khoảng thời gian này.

TikTok cũng quy định quà tặng sau khi được gửi sẽ không thể hoàn trả hoặc hoàn tiền. Giá trị món quà được trừ khỏi tài khoản người gửi và chuyển thành Kim cương trong tài khoản của nhà sáng tạo.

Sự phát triển của TikTok Live cho thấy nguồn thu của các nhà sáng tạo đang ngày càng đa dạng. Nếu trước đây doanh thu chủ yếu đến từ quảng cáo hoặc bán hàng, quà tặng ảo nay trở thành một kênh kiếm tiền độc lập.

Tuy nhiên, những phiên livestream thu về hàng trăm triệu đồng từ quà tặng vẫn là số ít. Để đạt được mức doanh thu này, người phát sóng thường phải sở hữu cộng đồng người theo dõi lớn, nội dung đủ sức duy trì tương tác và giữ chân lượng lớn khán giả trong thời gian dài.