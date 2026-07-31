Chia sẻ với VietNamNet, Quách Ngọc Tuyên cho biết sau nhiều năm miệt mài lao động nghệ thuật, anh đã thực hiện được tâm nguyện xây cho cha mẹ ngôi nhà khang trang trên mảnh đất quê hương Cần Giuộc, Long An (nay là Tây Ninh).

Quách Ngọc Tuyên thực hiện ước mơ xây nhà cho cha mẹ sau nhiều năm.

Sau nhiều tháng hoàn thiện nội thất, cha mẹ nam diễn viên cùng các thành viên trong gia đình đã chính thức dọn về sinh sống trong cơ ngơi mới.

Ngôi nhà có mặt tiền rộng khoảng 6,5m, dài 20m, tổng diện tích sàn gần 260m², gồm 1 trệt, 1 lầu với 10 phòng ngủ.

Theo anh, việc xây nhiều phòng xuất phát từ mong muốn cả gia đình luôn được sum vầy. Hiện cha mẹ Quách Ngọc Tuyên sống với gia đình con trai và con gái. Nam diễn viên muốn mọi người có không gian sinh hoạt rộng rãi, thoải mái. Anh còn chủ động thiết kế thêm một số phòng để mỗi dịp Tết, giỗ chạp hay khi bà con, bạn bè về thăm đều có nơi nghỉ ngơi.

Quách Ngọc Tuyên và gia đình sum họp trong cơ ngơi mới.

Ngôi nhà mang phong cách đặc trưng của miền Tây với nhiều khoảng mở, đón nắng gió và gần gũi thiên nhiên. Anh xây nhà ở giữa khu đất, dành khoảng sân rộng bao quanh để các cháu có nơi chạy nhảy. Khu vườn cũng được chia thành từng góc nhỏ theo sở thích của cha mẹ, một bên để cha trồng rau, bên còn lại dành cho mẹ chăm sóc cây cảnh.

Ít ai biết để có được mái ấm ấy Quách Ngọc Tuyên đã ấp ủ suốt 5 năm. Mỗi đêm giao thừa, điều anh cầu mong không phải sự nổi tiếng hay thành công mà chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi để bản thân sớm đủ điều kiện xây được ngôi nhà tử tế cho đấng sinh thành.

Ngày cha mẹ bước vào ngôi nhà mới là khoảnh khắc Quách Ngọc Tuyên không thể nào quên sau hành trình dài theo đuổi ước mơ.

"Mẹ tôi cứ nhìn quanh nhà rồi khóc. Mẹ nói cả đời chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày được sống trong một căn nhà như thế này. Còn cha ít nói hơn nhưng niềm vui hiện rõ trong ánh mắt. Mỗi lần đi uống cà phê hay ăn sáng, cha đều được bạn bè chúc mừng", anh kể.

Diễn viên tích góp suốt 5 năm để báo hiếu cha mẹ.

Nhìn nụ cười của cha mẹ, Quách Ngọc Tuyên cảm thấy mọi cố gắng suốt nhiều năm đều trở nên xứng đáng. Với anh, đó là phần thưởng lớn hơn bất kỳ thành công nào trong sự nghiệp.

Căn nhà mới càng khiến anh nhớ nhiều hơn về tuổi thơ thiếu thốn. Đó là căn nhà cấp 4 cha mẹ dựng từ khi anh học lớp 7, với bức tường gạch chưa kịp tô, cánh cửa sắt chưa có kính vì điều kiện còn khó khăn. Mỗi khi trời mưa lớn, mấy anh em lại dùng kẹp quần áo giữ tấm bạt để nước không hắt vào nhà. Những ký ức thuở cơ hàn trở thành động lực để Quách Ngọc Tuyên không ngừng nỗ lực khi trưởng thành.

Quách Ngọc Tuyên được vợ kém 16 tuổi Thảo Hân hỗ trợ xây nhà cho cha mẹ.

Thảo Hân - vợ Quách Ngọc Tuyên hoàn toàn ủng hộ quyết định anh xây nhà cho cha mẹ. Mỗi khi công trình phát sinh khó khăn, cô đều động viên chồng bình tĩnh vượt qua.

Những ngày diễn viên bận đi quay xa, vợ thay chồng sát cánh cùng cha lo liệu mọi việc, từ trao đổi phương án thi công, chọn đá hoa cương, gạch lát, màu sơn đến nhiều hạng mục hoàn thiện khác.

"Chính sự sẻ chia của vợ không chỉ giúp tôi yên tâm theo đuổi công việc mà còn góp phần biến tâm nguyện 5 năm của cả gia đình thành hiện thực", diễn viên bày tỏ.

Clip Quách Ngọc Tuyên chia sẻ xây nhà cho cha mẹ

Ảnh, clip: NVCC