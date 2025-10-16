Chương trình QVIC 2026 kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam bằng cách xác định và nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực trọng điểm như AI, 5G, IoT, điện toán biên, robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô và các công nghệ khác tận dụng các nền tảng và công nghệ di động tiên phong của Qualcomm.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Giám đốc phát triển kinh doanh & Đại diện chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC) trình bày tại sự kiện

Tham gia QVIC 2026, các startup sẽ được hỗ trợ chi phí và tư vấn đăng ký bằng sáng chế; hỗ trợ kỹ thuật và phát triển sản phẩm; đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; huấn luyện và cố vấn kinh doanh; hỗ trợ trong quá trình ươm tạo và giải thưởng (tổng giá trị tài trợ và giải thưởng lên đến 410.000 USD); kết nối thương mại, hỗ trợ quảng bá hình ảnh rộng rãi ra thị trường trong nước và quốc tế.

Đây là năm thứ 6 chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam được triển khai. Trong 5 mùa trước, các startup thuộc QVIC đã nộp hơn 200 đơn xin cấp bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, minh chứng rõ nét cho hiệu quả và giá trị thực tiễn của chương trình.

Bà Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc Phát triển Kinh doanh & Đại diện Chương trình QVIC Việt Nam, chia sẻ: “Qualcomm đã có hơn 20 năm đồng hành cùng Việt Nam và trong 5 năm qua, chúng tôi tập trung đầu tư vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua QVIC - chương trình ươm tạo startup đầu tiên tại Việt Nam nhấn mạnh yếu tố sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tin rằng đổi mới sáng tạo và bảo vệ sáng chế là nền tảng cho phát triển bền vững. Việt Nam là thị trường thứ ba tại châu Á, sau Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), được Qualcomm triển khai chương trình này nhằm giúp startup công nghệ vươn ra khu vực và toàn cầu.”

Lộ trình triển khai QVIC 2026 Chương trình diễn ra từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, với quy trình chuyên nghiệp gồm 5 giai đoạn: Tháng 10 - 12/2025: Nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và tổ chức hội thảo tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng trực tuyến tại Website QVIC: Qualcomm Vietnam Innovation Challenge | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/company/locations/vietnam/vietnam-innovation-challenge Tháng 1 - 2/2026: Sơ tuyển, chọn Top 30 dự án từ Startups và hệ sinh thái Tháng 3 - 4/2026: Giai đoạn ươm tạo - Top 30 được đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, kinh doanh và nhận tài trợ khi đăng ký sáng chế. Tháng 5 - 8/2026: Giai đoạn tăng tốc - chọn Top 15 Startup và hệ sinh thái để hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo kinh doanh, phát triển sản phẩm và và nhận tài trợ khi đăng ký bằng sáng chế Tháng 8/2026: Showcase Day - công bố Top 3 dự án xuất sắc và 02 giải thưởng phụ. Tháng 9/2026: Sau chương trình - kết nối thương mại, triển lãm sản phẩm và mở rộng hợp tác với mạng lưới đối tác toàn cầu.

