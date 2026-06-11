Quán bánh mì huyền thoại mở từ năm 1888, dùng hơn 31 tấn thịt mỗi tuần. Ảnh: Nypost

Giữa khu Lower East Side nhộn nhịp của thành phố New York (Mỹ), Katz’s Delicatessen từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực mà bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần ghé thăm.

Thành lập từ năm 1888, quán nổi tiếng với món bánh mì kẹp thịt trứ danh. Hiện cửa hàng tiêu thụ khoảng 31 tấn thịt mỗi tuần và có thể phục vụ tới 4.000 thực khách trong những ngày cao điểm, theo Business Insider. Khối lượng khổng lồ ấy đòi hỏi một quy trình vận hành gần như hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của dòng khách luôn đông đúc.

Nguồn video: Business Insider

Tọa lạc trên phố Houston, ngay rìa khu Lower East Side, Katz’s Delicatessen từng được vinh danh là nhà hàng mang tính biểu tượng nhất của New York. Trong suốt 138 năm hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Quán bánh mì huyền thoại mở từ năm 1888. Ảnh: People

Ban đầu, nhà hàng được thành lập với tên gọi Iceland Brothers ở phía đối diện con phố hiện nay. Trải qua nhiều lần đổi chủ và phát triển, Katz’s dần khẳng định vị thế của mình, trở thành quán bán đồ ăn nhanh lâu đời nhất còn hoạt động tại New York.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử địa phương, từ khi mới mở, quán đã trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, người dân thường xuyên tụ họp, ăn uống và giao lưu, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhiều diễn viên từ các nhà hát lân cận thường lui tới dùng bữa. Về sau, địa điểm này còn trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao nổi tiếng, xuất hiện trong sách, chương trình truyền hình và nhiều bộ phim đình đám của Hollywood. Nổi tiếng nhất phải kể đến bộ phim kinh điển "When Harry Met Sally" (1989).

Thực khách đứng chờ được phục vụ tại quán bánh mì. Ảnh: Nypost

Điều khiến Katz’s khác biệt so với hàng nghìn cửa hàng ăn uống khác tại New York chính là khả năng lưu giữ gần như nguyên vẹn không khí của thành phố trong quá khứ. Những bức tường phủ đầy ảnh tư liệu, các tấm biển cũ kỹ cùng phong cách phục vụ truyền thống tạo cảm giác như thời gian đã ngừng lại giữa một đô thị luôn chuyển động.

Trang đánh giá ẩm thực quốc tế TasteAtlas từng nhận xét rằng, Katz’s vẫn duy trì được "không khí cổ điển, thực đơn quen thuộc với món thịt nguội pastrami huyền thoại cùng chất lượng vượt trội và ổn định" bất chấp sự thay đổi không ngừng của ngành dịch vụ ăn uống.

Bí quyết tạo nên danh tiếng của quán nằm ở chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến công phu. Thịt bò muối và thịt nguội pastrami tại đây được ướp theo phương pháp truyền thống kéo dài tới 30 ngày. Trong khi đó, nhiều sản phẩm thương mại hiện nay chỉ mất khoảng 36 giờ để đẩy nhanh quá trình chế biến.

Căn phòng mới được khôi phục lại. Ảnh: People

Mới đây, Jake Dell, chủ sở hữu của Katz’s, cho biết họ khôi phục lại căn phòng ở phía sau cửa hàng có sức chứa 68 người. Năm 1949, căn phòng đổi thành kho lạnh lớn để bảo quản thịt nên đóng kín. Giờ đây, quán cho khôi phục lại để phục vụ thực khách.

Ngày nay, hình ảnh hàng dài thực khách xếp hàng từ dưới tấm biển Katz’s nổi tiếng rồi kéo dài quanh cả góc phố đã trở nên quen thuộc.

Dù New York sở hữu gần 49.000 nhà hàng thuộc đủ mọi phong cách ẩm thực, Katz’s vẫn giữ vững vị thế là một trong những địa chỉ huyền thoại nhất.