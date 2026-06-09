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Người đàn ông họ Shen đến từ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) mua căn hộ rộng 90m2 tại một dự án chung cư gần thành phố Tây An vào năm 2013. Mức giá khi đó là 2.646 nhân dân tệ/m2 (hơn 10,5 triệu đồng), bằng khoảng 1/3 giá nhà trung bình trên thị trường lúc ấy.

Sở dĩ có giá rẻ vì đó là dạng bất động sản xây dựng trên đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể, không được cấp đầy đủ giấy phép theo quy định. Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, loại nhà này vẫn thu hút người mua vì giá thành thấp.

Tin tưởng vào cam kết của chủ đầu tư rằng các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn thiện trong tương lai, ông Shen đã đóng trước 117.700 nhân dân tệ (hơn 458 triệu đồng) và ký hợp đồng nhận nhà vào năm 2015.

Tuy nhiên, đến thời điểm bàn giao, dự án vẫn chưa hoàn thành. Mãi đến năm 2017, chủ đầu tư mới thông báo công trình đã hoàn thiện và yêu cầu ông thanh toán phần tiền còn lại. Ông Shen đồng ý nhưng đề nghị được nhận chìa khóa căn hộ trước.

Bất ngờ xảy ra chỉ vài tháng sau đó khi chủ đầu tư thông báo căn hộ mà ông đã mua không tồn tại, bởi tòa nhà chỉ có 32 tầng thay vì 34 tầng như trong hợp đồng.

Ban đầu, phía chủ đầu tư đề nghị bố trí cho ông một căn hộ khác ở tầng 32 thay thế, nhưng ông chưa chuẩn bị đủ tài chính để hoàn tất thanh toán. Hai tháng sau, chủ đầu tư thông báo căn hộ thay thế cũng đã được bán cho người khác, theo SCMP.

Không còn lựa chọn nào khác, ông Shen yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, chủ đầu tư liên tục viện lý do khó khăn tài chính và đề nghị ông chờ đợi.

Sau nhiều năm, ông chỉ nhận lại được 20.000 nhân dân tệ (77,8 triệu đồng) vào năm 2020 và thêm 50.000 nhân dân tệ (194,7 triệu đồng) vào năm 2022. Kể từ đó, mọi liên lạc với chủ đầu tư đều rơi vào im lặng.

Bức xúc vì quyền lợi bị xâm phạm, ông Shen gửi đơn yêu cầu chính quyền thành phố Tây An giải quyết. Ủy ban trọng tài buộc chủ đầu tư phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn nợ là 47.700 nhân dân tệ (185,7 triệu đồng), kèm hơn 27.000 nhân dân tệ (hơn 105 triệu đồng) tiền lãi.

Phán quyết cũng quy định nếu tiếp tục chậm thanh toán, doanh nghiệp phải bồi thường thêm 47.000 nhân dân tệ (183 triệu đồng) cho ông Shen.

Dù vậy, đến nay ông Shen vẫn chưa nhận được khoản tiền này. Vụ việc tiếp tục được đưa ra tòa án địa phương. Tòa đã áp dụng biện pháp hạn chế chi tiêu đối với bên nợ, song việc thi hành án gần như rơi vào bế tắc khi chủ đầu tư không còn tài sản hay tiền gửi đứng tên.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và làm dấy lên nhiều tranh luận về những rủi ro khi mua nhà giá rẻ không đầy đủ pháp lý.

"Nếu ham rẻ, người mua có thể phải trả giá đắt hơn nhiều lần"; "Mua loại nhà này ít nhất vẫn có hy vọng sở hữu chỗ ở. Nếu đi thuê, sau 10 năm bỏ ra số tiền tương tự, tôi vẫn không có gì trong tay"... người dùng mạng bình luận.