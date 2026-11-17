Quán bánh ướt đèn dầu ở TPHCM được cho đã ngoài 50 tuổi, luôn đông khách. Mỗi tối, dù chưa đến giờ mở bán, nhiều người đã đến xếp hàng chờ mua.

Quán “bánh ướt đèn dầu”

19h, đông đảo người dân đến ngồi, đứng chờ dưới mái hiên quán bánh ướt nằm ở ngã tư quốc lộ 22 giao với đường Nguyễn Văn Bứa (xã Hóc Môn, TPHCM).

Những người này cho biết, đúng 19h30 quán mới mở bán nhưng họ đến sớm để có chỗ ngồi, không phải chịu cảnh chen chúc, chờ đợi.

Quán bánh nhỏ, không bảng hiệu, phía trước là chiếc bàn đặt khay bánh ướt trắng ngần, thau giá đỗ hấp chín, rau thơm, đĩa, lọ nước mắm… Thế nhưng, nhiều người dân địa phương khẳng định, quán bánh có tuổi đời trên dưới 50 năm, được biết đến với tên gọi “bánh ướt đèn dầu”.

Thực khách đến ngồi đợi tại quán bánh ướt đèn dầu dù chưa đến giờ mở bán

Anh Ân (53 tuổi, thành viên của quán) không nhớ chính xác quán bánh gia đình có từ năm nào. Anh chỉ biết ngày còn nhỏ đã thấy bà ngoại của mình bán bánh ướt.

Anh kể: “Ban đầu, bà ngoại tôi bán ở chợ Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Khi ấy, quán được mọi người biết đến với tên gọi quán cháo vịt bà Tư Xem.

Lúc đó bà ngoại tôi bán cháo vịt, gỏi cuốn, hột vịt lộn, bánh ướt, chè, bánh canh... Sau này, bà chỉ bán bánh ướt, bánh canh và cháo. Khi bà mất, quán bánh được truyền lại cho con cháu trong gia đình.

Anh Ân (bên phải) cho biết, quán bánh có từ thời bà ngoại của mình

Từ trước đến nay, quán chỉ bán ban đêm. Những năm chưa có điện, đèn đường, để có ánh sáng cho khách ngồi ăn, chúng tôi thắp đèn dầu, đặt ở các bàn.

Vì vậy, khách gọi quán là quán bánh ướt đèn dầu. Nếu tính từ thời bà ngoại tôi, đến nay quán bánh đã ngoài 50 năm”.

Câu chuyện của anh Ân bị cắt ngang khi chiếc xe tự chế bày biện nhiều thức ăn kèm của món bánh ướt được các thành viên khác của quán đẩy đến vị trí bày bán. Ngay lập tức, khu vực bán hàng được đông đảo thực khách vây kín.

19h30, khi quán mở bán, đông đảo thực khách vây kín khu vực bán hàng

Anh Ân đeo bao tay, thoăn thoắt lấy phần bánh ướt mỏng, trắng ngần bỏ vào đĩa rồi khéo léo đặt lên trên những miếng chả lụa được cắt đầy đặn.

Anh cho thêm vào đĩa bánh phần giá đỗ đã hấp chín, rau thơm cắt nhỏ. Cuối cùng, anh đặt lên đĩa bánh một cuốn chả giò to, chiên vàng, còn nóng hổi.

Vì quá đông, dù có đến 5 người làm việc, các thành viên quán bánh vẫn không kịp phục vụ khách. Không gian quầy bánh trở nên đông đúc, tấp nập.

Anh Ân (áo xanh) tất bật chuẩn bị các phần bánh cho khách mua về

Hút khách

Cùng bạn đến trải nghiệm quán bánh ướt đèn dầu, chị Tâm (28 tuổi, xã Hóc Môn) cho biết đã ăn bánh tại quán từ khi còn nhỏ. Đến nay, chị vẫn thấy quán bánh giữ được hương vị, chất lượng các món ăn.

“Trước khi bán ở đây, quán từng di chuyển qua một số địa điểm. Đến đâu, quán cũng đông khách. Dù quán đông nhưng người phục vụ rất vui vẻ, nhiệt tình, bánh cũng rất ngon.

Bánh ướt tại đây có độ mỏng vừa phải, màu trắng trong. Khi ăn, bánh dẻo, dai, thơm hương bột gạo.

Đặc sản của quán là chả giò với hương vị thơm ngon, không tìm được ở nơi khác. Chả giò ở đây ngon nên khách thường gọi thêm để ăn”, chị cho biết.

Chị Tâm (bên phải) đã ăn bánh tại quán bánh ướt đèn dầu từ khi còn nhỏ

Theo anh Ân, quán đặt mua bánh ướt ở một lò bánh sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống, có thâm niên. Chả lụa cũng được quán đặt mua của đơn vị uy tín với giá từ 170.000-180.000 đồng/kg.

Chả giò và nước chấm được thực khách nhận định là linh hồn của quán do các thành viên gia đình anh Ân tự pha chế, chế biến. Cuốn chả giò tại quán to, được chiên vàng ươm.

Khi ăn, phần vỏ của món ăn giòn tan, nhân bên trong nóng hổi, thơm hương khoai môn, mộc nhĩ… Trong khi đó, nước chấm được quán pha chế theo công thức riêng, có vị mặn, ngọt, chua thanh, vừa miệng.

Chả giò là một trong những thức ăn kèm được thực khách nhận định là linh hồn của quán

Theo anh Ân, trong gia đình, không phải ai cũng có thể cuốn, chiên chả giò. Hiện chỉ có người chị dâu đã cao tuổi của anh là có thể đảm nhận việc này.

Bà mất khoảng 4-5 giờ đồng hồ để cuốn chả và chiên trong vòng 1 giờ. Lúc chiên, bà liên tục thay dầu mới để chả không bị khét, đen, làm giảm chất lượng.

Vì được nhiều người yêu thích, chả giò tại quán thường hết rất nhanh. Nếu bán kèm bánh ướt, khoảng 1 giờ sau khi mở bán đã hết hàng. Trường hợp bán riêng, chỉ 30 phút đã không còn.

Mỗi phần bánh ướt tại đây có giá 25.000 đồng

Bánh ướt tại quán được bán với giá 25.000 đồng/phần. Nếu muốn ăn thêm chả giò, khách có thể gọi thêm với giá 10.000 đồng/cuốn.

Quán bán từ 19h30 đến khi hết. Ngoài bánh ướt, quán có bán thêm bánh canh, hột vịt lộn.

“Chúng tôi bán đêm nên công việc cũng vất vả. Nhiều hôm về đến nhà, sau khi dọn dẹp đã 6-7h sáng. Mọi người tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay vào chuẩn bị cho buổi bán tiếp theo.

Dù vất vả nhưng tôi rất vui vì suốt mấy chục năm qua, quán được thực khách ủng hộ. Rất nhiều người trong số họ đã ăn bánh tại quán từ khi còn nhỏ. Đến nay, họ vẫn tiếp tục ủng hộ quán”, anh Ân bộc bạch.

Ảnh: Hà Nguyễn