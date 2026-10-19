Không chỉ có bà chủ luôn mặc áo dài đón khách, quán bánh cuốn mở bán từ năm 1961 tại TPHCM còn được thực khách trong và ngoài nước yêu thích, Michelin vinh danh.

Quán bánh cuốn Tây Hồ tại phường Tân Định, TPHCM được mở bán từ năm 1961

Mẹ truyền con nối

Sáng cuối tuần, bà Lan (66 tuổi, quận 7 cũ, TPHCM) bắt xe từ nhà đến quán bánh cuốn Tây Hồ tại phường Tân Định (TPHCM) thưởng thức món ăn quen thuộc. Bà Lan là khách quen của quán từ những năm 1980.

Với bà, quán ăn là một phần ký ức thời thanh xuân. Vì vậy, dù không ở gần quán, mỗi khi có dịp, bà vẫn đến thưởng thức.

Bà Lan đến thưởng thức bánh cuốn tại quán quen trong buổi sáng cuối tuần

Cách bà Lan không xa là bàn ăn của chị Tuyền (SN 1984) và cô bạn người Singapore tên Carmen (SN 1985). Chị Tuyền cũng biết đến quán bánh này từ nhiều năm trước.

Chị Tuyền chia sẻ: “Quán bánh cuốn này nổi tiếng từ lâu. Bánh ở đây rất ngon, nước chấm cũng hợp vị. Carmen cũng thích bánh cuốn, bánh giò của Việt Nam. Mỗi khi có dịp, tôi đều đưa cô ấy đến đây ăn bánh cuốn”.

Bà Trần Thị Thúy Loan (SN 1974, chủ quán) cho biết, quán bánh do mẹ chồng của bà – cụ Trần Thị Cà (đã mất) mở bán từ năm 1961. Ban đầu, cụ Cà ngồi bán bánh bên đền thờ cụ Phan Châu Trinh trên đường Gallimard, nay là đường Nguyễn Huy Tự (phường Đa Kao, quận 1 cũ, TPHCM).

Bà Loan, chủ quán cho biết quán bánh có từ năm 1961

Bà Loan chia sẻ: “Cụ Phan Châu Trinh có hiệu là Tây Hồ, thường được gọi là cụ Phan Tây Hồ nên khách đến ăn thường tự 'đặt tên' cho sạp bánh của mẹ chồng tôi là tiệm 'bánh cuốn Tây Hồ' để dễ nhớ vị trí mà tìm đến. Thấy hay, mẹ chồng tôi lấy luôn tên này đặt cho quán.

Sau này, khi dời về địa điểm mới, quán vẫn giữ tên cũ cho đến bây giờ. Khi mẹ chồng già yếu, tôi cùng các thành viên gia đình tiếp quản quán bánh. 3 năm trở lại đây, tôi là người phụ trách chính”.

Suốt nhiều năm qua, bà Loan giữ công thức chế biến bánh cuốn truyền thống có từ thời của cụ Cà. Bánh được chế biến từ bột gạo có nhân gồm thịt heo, củ sắn, nấm mộc nhĩ…

Cụ Cà cùng sạp bánh của mình trong quá khứ. Ảnh chụp lại

Hiện nay, để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, ngoài bánh cuốn truyền thống, bà Loan chế biến, bán thêm bánh cuốn nhân tôm thịt nấm, bánh cuốn nhân thịt gà nấm, bánh cuốn nhân chà bông heo, bánh cuốn nhân chà bông tôm…

Quán còn phục vụ đa dạng món bánh cuốn chay như: bánh cuốn thập cẩm nhân nấm, hạt sen, các loại đậu; bánh cuốn lá dứa nhân rau củ, đậu hũ; bánh cuốn nấm linh chi…

Tháng 6 vừa qua, bánh cuốn Tây Hồ được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng).

Tháng 6/2026, bánh cuốn Tây Hồ được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand

Theo Michelin, bánh cuốn tại đây có lớp vỏ ngoài mỏng dẻo, thanh nhẹ. Các phần nguyên liệu của bánh được chế biến ngay cạnh khu bếp mở, mang hương vị truyền thống hài hòa với nhân thịt heo, củ sắn cùng các lựa chọn chay.

Quán mở cửa từ 5h30 đến 21h30. Tùy loại nhân, các món bánh tại đây có giá từ 40.000-72.000 đồng/phần.

Tùy loại nhân, các món bánh tại đây có giá từ 40.000-72.000 đồng/phần

Mặc áo dài đón khách

Có món bánh ngon, thực đơn đa dạng, quán bánh của bà Loan luôn đông khách. Từ chỗ chỉ là sạp bánh ven đường, không tên, đến nay tiệm bánh đã trở thành quán ăn 2 tầng nổi tiếng được thực khách trong, ngoài nước yêu thích.

Nhiều thực khách đã ăn bánh tại đây từ thời cụ Cà đứng bán. Bây giờ, khi đã có gia đình, những người này vẫn cùng con cái đến thưởng thức món bánh gắn liền với tuổi thơ.

“Tôi ấn tượng nhất với 2 bác có tuổi. Dù nhà rất xa, hai bác vẫn đón xe đến tận quán ăn bánh. Các bác nói đến đây vì nhớ hương vị xưa và muốn ôn lại ký ức tuổi trẻ.

Quán bánh luôn đông khách từ sáng đến đêm

Nhiều bạn trẻ cũng đến quán, cho biết đã được bố mẹ dẫn đến ăn bánh tại quán khi còn nhỏ. Bây giờ trưởng thành, ra nước ngoài, khi trở về các bạn vẫn đến quán để ôn lại kỷ niệm xưa. Để chứng minh, các bạn còn cho tôi xem ảnh chụp lúc nhỏ mình đến quán.

Quán cũng thu hút khách nước ngoài, đặc biệt là sau khi được Michelin Guide vinh danh. Trước đây, để có thể phục vụ lượng khách này, mỗi đêm sau khi bán bánh, tôi phải đến nhà giáo viên để học ngoại ngữ.

Nhờ vậy, bây giờ tôi có thể phục vụ, trò chuyện với khách nước ngoài. Nhiều người trong số họ sau khi đến quán và về nước vẫn giữ liên lạc với tôi.

Quán bánh cũng được đông đảo khách nước ngoài đến trải nghiệm

Họ còn giới thiệu quán đến bạn bè, người thân của mình... Những điều đó khiến tôi rất xúc động, hạnh phúc”, bà Loan bộc bạch.

Ngoài sở hữu món bánh cuốn ngon, quán bánh của bà Loan còn thu hút thực khách bởi cách bán hàng độc đáo. Mỗi ngày, khi đến quán tráng bánh phục vụ khách, bà Loan luôn nở nụ cười và mặc một bộ áo dài truyền thống.

Màu sắc, họa tiết trang trí trên áo dài của bà cũng thay đổi theo ngày. Bà gần như không mặc áo dài trùng màu vào các ngày trong tuần.

Suốt 3 năm nay, bà Loan luôn mặc áo dài truyền thống để phục vụ thực khách tại quán bánh gia đình

Bà lý giải: “Tôi nghĩ đâu phải cứ đi chơi, đi tiệc mới cần mặc đẹp mà ngay cả khi bán bánh cũng phải đẹp, lịch sự để thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho thực khách.

Bánh cuốn là món ăn truyền thống, áo dài cũng là trang phục truyền thống. Tôi chọn mặc áo dài trong lúc bán bánh cuốn để vừa thể hiện sự tôn trọng đối với khách vừa quảng bá nét đẹp văn hóa đất nước mình.

Ban đầu, tôi cũng thấy ngại. Nhưng khi thấy tôi mặc áo dài, ai đến quán cũng khen đẹp, lịch sự, phù hợp với món ăn tại quán. Vì vậy, 3 năm nay mỗi ngày đến quán, tôi đều mặc một bộ áo dài khác nhau”.

Ảnh, clip: Hà Nguyễn