Quán bánh canh cua do anh Long làm chủ thêm đông khách sau khi được Michelin vinh danh

"Chưa bao giờ dám mơ"

Đứng sau tủ đựng nồi bánh canh nóng hổi, anh Đỗ Thanh Long (38 tuổi, phường Chợ Quán, TPHCM) tất bật chuẩn bị các tô bánh canh cua phục vụ thực khách. Bên cạnh anh, các nhân viên cũng tất tả dọn bàn, xếp ghế cho hàng loạt thực khách đang đứng đợi.

Những chiếc bàn nhựa kê ở một góc con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán) đã chật kín người ngồi. Ngoài những khách trong nước còn nhiều người nước ngoài ngồi, đứng đợi được phục vụ món bánh canh cua nổi tiếng thơm ngon.

Quán bánh canh cua Bà Ba nằm ở góc hẻm với các bàn ăn nhỏ đặt ngoài trời nhưng luôn đông khách

Vừa về thăm Việt Nam ít ngày trước, Nguyên Phan (22 tuổi, Australia) lập tức cùng bạn thân Ethan Nguyễn (22 tuổi, Australia) đến quán bánh canh của anh Long thưởng thức. Phan cho biết mình sinh sống cùng gia đình ở Australia.

Khi đến Việt Nam, Phan cùng bạn thân tìm hiểu các món ăn quê hương qua mạng xã hội và được nhiều khách du lịch giới thiệu, đánh giá tốt về quán bánh canh cua Bà Ba.

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này và cảm thấy món ăn rất ngon. Bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên, bất ngờ khi thấy có nhiều người đến quán ăn nhỏ này nữa”, nam thanh niên chia sẻ.

Đôi bạn Nguyên Phan (áo đen) và Ethan Nguyễn cho biết món ăn tại quán rất ngon

Cách bàn Nguyên Phan không xa có đôi vợ chồng ngoại quốc đến thưởng thức món ăn. Cả hai trò chuyện vui vẻ, tỏ ra thích thú khi tô bánh canh nóng hổi được nhân viên bưng ra, đặt trên bàn. Khi ăn, hai người xuýt xoa khen ngon.

Vì không gian quán có hạn, nhiều khách đến sau buộc phải đứng đợi hoặc mua mang về. Khi được hỏi, những người này đều cho biết đã ăn tại quán nhiều năm. Họ rất vui khi biết tin hôm 4/6 mới đây, quán nhỏ được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (Quán ăn ngon, giá phải chăng).

Thực khách nước ngoài chờ thưởng thức món bánh canh đặc biệt và khen ngon

Theo Michelin Guide, món bánh canh tại đây có nước lèo màu cam từ gạch cua, ăn kèm chả cá, thịt càng cua, trứng thái sợi. Quán phục vụ phần ăn cá nhân với giá từ 55.000 đồng, phần ăn lớn đựng trong nồi đất giá 120.000 đồng dành cho nhóm khách.

Anh Long cho biết, bản thân rất bất ngờ khi quán ăn của gia đình được Michelin vinh danh. Anh chia sẻ: “Được Michelin vinh danh là điều bất ngờ, niềm tự hào lớn nhất của tôi. Có thể nói, đây là giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám mơ.

Anh Long cho biết khi quán ăn của mình được vinh danh anh rất bất ngờ, hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Quán ăn của tôi chỉ là một quán ăn đường phố nhỏ. Tôi không biết các thẩm định viên của Michelin đến thưởng thức vào thời điểm nào, điều gì đã khiến họ chú ý.

Suốt thời gian qua, tôi chỉ biết đem những thứ tốt nhất, ngon nhất của mình để phục vụ khách. Dù bán trên sàn thương mại điện tử hay tại quán, bán cho khách nước ngoài hay khách trong nước, tô bánh canh của tôi đều có thành phần, chất lượng như nhau”.

Nuôi dưỡng giá trị gia đình

Theo anh Long, quán ăn hoạt động từ năm 2009. Thời điểm đó, quán được mẹ anh đứng bán, thực đơn gồm nhiều món.

Anh Long trực tiếp có mặt tại quán ăn nhỏ để phục vụ khách

Năm 2019, vì đam mê nấu ăn, anh Long quyết định nghỉ việc tại một công ty dược nước ngoài để tiếp quản quán ăn gia đình. Khi kế thừa quán ăn, anh chỉ kinh doanh món bánh canh cua được chế biến theo công thức gia truyền.

Quán ăn hoạt động theo kiểu gia đình, người nấu là ba anh Long. Các nhân viên trong quán cũng là người thân trong nhà. Anh lấy tên bà nội của mình để đặt tên cho quán là bánh canh cua Bà Ba.

Món bánh canh tại quán được nấu theo công thức gia truyền

Vì chỉ bán bánh canh cua, anh Long cho biết, mỗi ngày anh và các nhân viên đi chợ mua thực phẩm sạch, tươi. Quán chỉ nấu một lượng thực phẩm vừa đủ để bán trong ngày.

Anh Long muốn khách đến ăn không chỉ để thưởng thức một món ăn đậm đà truyền thống của Việt Nam mà còn cảm nhận được không khí bữa ăn gia đình. Vì vậy, quán bán thêm phần bánh canh đựng trong nồi hay còn gọi là bánh canh nồi.

Ý nghĩa của món ăn này là thay vì ăn ở nhà, thực khách có thể đến quán để cùng ăn chung với nhau nồi bánh canh. Như vậy, dù ăn ở hàng quán, thực khách vẫn có được không khí gia đình.

Quán phục vụ phần bánh canh đựng trong nồi hay còn gọi là bánh canh nồi dành cho nhóm thực khách hoặc gia đình nhỏ

Sau khi được Michelin vinh danh, quán ăn của anh Long càng thu hút đông đảo thực khách, đặc biệt là khách nước ngoài, khiến anh rất vui, tự hào nhưng cũng có những áp lực.

“Giai đoạn này, khách trong nước, nước ngoài đến quán rất đông. Tôi hạnh phúc và biết ơn thực khách đã ủng hộ quán ăn nhỏ của gia đình.

Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để đáp lại tình cảm, niềm tin của mọi người dành cho mình”, anh Long bộc bạch.

Ảnh, clip: Hà Nguyễn