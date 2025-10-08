Do hoàn lưu bão số 11, từ đêm mùng 6 đến mùng 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn, gây ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Video phòng trọ 20m2 ngập nước. Nguồn: NVCC

Nguyễn Minh Dũng, sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) đã trải qua một đêm khó ngủ khi phòng trọ ngập nước.

Dũng kể, tối 6/10, anh cùng 4 người bạn tụ tập ăn uống tại phòng trọ 20m2 ở phường Phan Đình Phùng. Trời mưa lớn kéo dài nhưng Dũng không lo ngại chuyện ngập lụt vì nơi anh trọ vốn là khu đất cao. Tuy nhiên, khoảng 22h, nước tràn vào nhà khiến Dũng và nhóm bạn bất ngờ. Anh vội đem gửi xe máy ở căn nhà trống của khu trọ, sau đó quay lại kê cao đồ đạc, tránh ngập nước gây hư hỏng.

Nước trong phòng trọ dâng cao quá nhanh khiến Dũng sững sờ. Ảnh: NVCC

Dũng và 4 người bạn mất khoảng 20 phút dọn dẹp, mọi thứ mới ổn hơn. Lúc này, nước đã ngập đến đầu gối.

“Lát sau, nước có dấu hiệu rút dần, chúng tôi đi ngủ. Người ngủ trên gác xép, người ngủ trên ghế. Tôi thấy nước rút nên cũng yên tâm”, Dũng kể.

Nửa đêm, Dũng choàng tỉnh giấc. Anh hốt hoảng khi nước dâng cao đến gần mép giường, một số đồ đạc đã kê cao trước đó cũng bị nước bao phủ, đồ đạc nổi lềnh bềnh. Chàng sinh viên bất ngờ vì nước lên quá nhanh.

“Chúng tôi thức luôn từ lúc ấy để canh nước ngập. Khu trọ nơi tôi ở là nhà cấp bốn, không chỉ phòng tôi mà phòng mọi người cũng ngập sâu. Đường sá xung quanh mênh mông nước.

Sáng 7/10, chúng tôi bơi ra ngoài tìm mua đồ ăn. Đến 14h thì cả nhóm rủ nhau sơ tán đến nhà bạn bè, người thân tránh ngập”, Dũng kể.

Dũng (áo trắng) và nhóm bạn thao thức vì nước ngập. Ảnh: NVCC

Dù tìm được nơi trú chân an toàn, Dũng vẫn không khỏi lo lắng về khu trọ. Anh hỏi han hàng xóm thì được biết, chiều tối 7/10, tình trạng ngập càng nặng hơn, nhà để xe khả năng cũng “thất thủ”.

“Chúng tôi chẳng còn cách nào khác là đợi nước rút rồi về dọn dẹp, khắc phục sau trận ngập”, Dũng nói.

Chị Dương Thị Thu Trang (SN 1990) cũng có 1 ngày 1 đêm đầy khó khăn khi căn nhà của chị ở phường Phan Đình Phùng ngập nặng.

Video tầng 1 nhà chị Trang ngập nặng sau cơn mưa lớn. Nguồn: NVCC

Chị Trang chia sẻ với PV VietNamNet, trong nhiều năm ở khu phố này, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cảnh ngập sâu, nước tràn vào nhà dân như vậy.

“Khu tôi ở là khu đất cao. Cơn bão Yagi năm ngoái, dù ngoài đường ngập thì nhà dân vẫn khô ráo, không ngờ, đến cơn bão số 11 năm nay thì thất thủ”, chị Trang nói.

Nhà chị Trang có 4 người lớn, 4 trẻ em, bé nhỏ nhất 3 tuổi. Mọi người đều ngủ ở tầng 2.

4h ngày 7/10, chị Trang tỉnh giấc, ngó xuống thấy nước đã tràn vào tầng 1, giày dép, đồ đạc trôi nổi trên dòng nước đục. Chị vội gọi cả nhà dậy sơ tán đồ đạc.

Chị Trang kê cao đồ đạc, tránh hư hỏng do ngập. Ảnh: NVCC

“Nước ngập đến đầu gối, lúc tôi phát hiện thì đồ đạc cũng ngâm trong nước khá lâu rồi, tôi chỉ cố gắng cứu được gì thì cứu. Tôi kê cao tủ lạnh, máy giặt, quạt... còn xe máy, ô tô thì đành kệ”, chị Trang nói.

Rạng sáng 7/10, nước dâng cao hơn, cả khu phố mất điện. Chị Trang không kịp tích trữ đồ ăn nên gia đình khốn đốn. Bữa trưa, cả nhà chị từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ăn mỳ tôm sống và uống sữa tươi.

“Nhà hàng xóm có máy phát điện, chồng tôi phải bơi sang đó sạc nhờ điện thoại. Có một lúc nước rút dần nhưng đến chiều tối lại dâng cao hơn.

Chúng tôi không còn cách nào khác là bơi ra ngoài tìm mua đồ ăn nhưng cũng chỉ được vài thứ lặt vặt cho các con chống đói”, chị Trang chia sẻ.

Khu phố nơi chị Trang sinh sống chìm trong biển nước ngày 7/10. Ảnh: NVCC

Nhà mất điện, tầng 1 thì ngập, chị Trang nhắc nhở cả nhà sinh hoạt trên tầng 2. Chị biết, nhiều địa bàn trên tỉnh Thái Nguyên ngập sâu, người dân khốn đốn hơn nhiều nên luôn động viên bản thân và gia đình cùng nhau khắc phục khó khăn.