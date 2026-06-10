Theo tờ Kyiv Independent, trang tin độc lập The Insider của Nga ngày 9/6 đã đưa tin về việc một quan chức quân đội nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Balashikha, cách thủ đô Moscow khoảng 10km về phía đông.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 9/6, khi một chiếc BMW X3 di chuyển đến gần một tòa nhà chung cư trên phố Koldunova thuộc quận Aviatorov của vùng Balashikha. Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ việc", The Insider trích dẫn báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga.

Quan chức quân đội Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow. Video: Kyiv Independent

Dù giới chức Nga không công bố danh tính của nạn nhân nhưng The Insider và các kênh truyền thông khác như Astra đã tiết lộ người thiệt mạng trong vụ việc là ông Damir Davydov, quan chức chịu trách nhiệm cung cấp tên lửa và đạn pháo thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU).

Dựa trên hình ảnh từ video an ninh, có thể thấy rõ người dân địa phương đã cố gắng dập lửa sau khi chiếc xe phát nổ và bốc cháy. Một số nhân chứng tại hiện trường kể lực lượng cứu hộ đã nhắc đến cái tên "Damir".

Theo các kênh theo dõi quân sự, thiết bị nổ cài đặt trên xe của ông Davydov có sức công phá tương đương 300 - 400 gram thuốc nổ TNT. Địa điểm xảy ra vụ đánh bom xe là Aviatorov, khu dân cư được Bộ Quốc phòng Nga cấp cho các sĩ quan về hưu, cựu chiến binh và người thân của các quân nhân.