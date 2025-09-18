Video: FSB

Hãng RT dẫn tin từ FSB cho biết, nam nghi phạm mặc trang phục phụ nữ nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra nhưng đã bị các sĩ quan bắt giữ khi đang gài bom vào ô tô của mục tiêu. FSB đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ nghi phạm cải trang thành một bà cụ.

Theo FSB, cơ quan tình báo Ukraine đã trực tuyến tuyển dụng một nam giới và 2 phụ nữ để thực hiện vụ đánh bom xe. Những người phụ nữ này được lệnh theo dõi mục tiêu, rồi lấy một thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa ở nghĩa trang địa phương và giao cho kẻ ám sát.

Các nghi phạm đã bị khởi tố hình sự vì chuẩn bị khủng bố, tàng trữ chất nổ trái phép. Nhóm này có thể phải đối mặt với các cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố và phản quốc. Nếu bị kết tội, họ có thể phải lĩnh án chung thân.

FSB đã kêu gọi công chúng cảnh giác và tránh giao tiếp với những người không rõ danh tính trên các ứng dụng nhắn tin.

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang, Ukraine đã sử dụng các điệp viên địa phương để ám sát một số quan chức và nhân vật công chúng bên trong lãnh thổ Nga. Năm ngoái, một người đàn ông được Kiev tuyển dụng đã hạ sát Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga cùng phụ tá của ông bằng một quả bom giấu trong một chiếc xe đỗ bên ngoài nhà riêng của ông Kirillov ở Moscow.