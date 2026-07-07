Món ăn có mùi khó ngửi

Nằm trong con hẻm trên đường phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM), quán ăn nhỏ có tên Măm măm Gia Lai thu hút thực khách bởi có mùi lạ. Không thơm nức mũi, món ăn này có mùi hương nồng, hăng gần giống mùi mắm tôm.

Đây là mùi hương đặc trưng của món bún cua thối, một trong những đặc sản nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Gia Lai. Anh Minh Anh (SN 1977, quận Gò Vấp, TPHCM cũ) là khách quen của quán cho biết, đây là món ăn có mùi khó ngửi, không phải ai cũng có thể thưởng thức.

Anh Minh Anh và vợ là khách quen của quán ăn

Tuy nhiên, nếu đã ăn thử, thực khách có thể bị món ăn chinh phục. “Tôi thường di chuyển giữa TPHCM và Gia Lai. Một lần khi đến Gia Lai, tôi ăn thử món bún cua thối.

Ban đầu tôi cũng thấy món ăn có mùi khó chịu. Nhưng sau khi ăn thử, tôi lại thấy món này rất ngon. Sau vài lần ăn, bún cua thối trở thành món ăn ưa thích của tôi.

Khi biết quán ăn này có món bún cua thối, tôi lập tức đến trải nghiệm. Tại quán, món ăn được chế biến chuẩn vị Gia Lai nên tôi rất thích”, anh Minh Anh chia sẻ.

Hai bạn sinh viên cũng đến quán ăn thưởng thức món ăn "có mùi khó ngửi"

Chị Ngọc (40 tuổi, TPHCM) cũng là khách quen của quán. Là người Gia Lai, chị đặc biệt yêu thích bún cua thối và thường tìm ăn món này để vơi nỗi nhớ quê.

Từng thử qua nhiều quán bán bún cua thối tại TPHCM, nhưng chị đánh giá hương vị ở đây gần với phiên bản quê nhà nhất. “Ăn một tô là thấy như được trở về Gia Lai”, chị chia sẻ.

Một tô bún cua thối đầy đủ gồm bún, măng tươi, nem chua Gia Lai, chả, da heo chiên giòn, trứng luộc và hành phi. Điểm đặc trưng của món ăn nằm ở phần nước dùng màu đen đục, có mùi lên men nồng đặc trưng, ăn kèm các loại rau thơm thái nhỏ.

Tô bún cua thối với măng tươi, nem chua Gia Lai, chả, da heo chiên giòn, trứng luộc, hành phi

Tùy khẩu vị, thực khách có thể cho thêm ớt xay, chanh, mắm nêm… Khi ăn, bún cua thối có mùi hăng nồng của nước dùng, vị mằn mặn, chua, cay nhẹ, ngọt thanh đặc trưng khó lẫn với các món ăn khác.

Đắt khách

Quán ăn được chị Thu Hằng (SN 1987) cùng em gái Thu Hà, đều quê Gia Lai, mở từ năm 2016. Ban đầu, chị mở quán đơn giản vì muốn mỗi ngày đều được thưởng thức những món ăn gắn liền với tuổi thơ và hương vị quê nhà.

Bên cạnh đó, chị cũng mong mang ẩm thực Gia Lai đến gần hơn với những người đồng hương đang sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Hiện quán phục vụ khoảng 8 món ăn đặc trưng như bún mắm nêm, bánh tráng cuốn, bún thịt nướng, bánh canh bột mì, bún riêu, bánh khọt mắm cà, phở khô... Trong đó, bún cua thối là món nổi tiếng nhất, được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức.

Món ăn có phần nước dùng màu đen, bốc mùi thối đặc trưng

Chị Hằng chia sẻ: “Tinh túy của món bún cua thối là nước dùng được nấu từ thịt cua đồng xay ủ qua đêm cho dậy mùi khó ngửi.

Cua đồng sau khi mua về được xử lý sạch, xay nhuyễn rồi ủ qua đêm cho lên men. Cua lên men có mùi thối đặc trưng sẽ được lọc lấy phần nước màu đen xám để chế biến món ăn.

Món ăn chỉ ngon khi sử dụng đúng thịt cua đồng xay. Suốt 10 năm qua, chúng tôi chỉ sử dụng cua đồng thu mua tỉnh Bình Định cũ. Sau đó, cua được chuyển đến gia đình tôi ở Gia Lai để xử lý, ủ lên men đúng kỹ thuật rồi gửi vào TPHCM”.

Ngoài bún cua thối, quán có nhiều các món ăn mang đặc trưng ẩm thực Gia Lai. Ảnh: NVCC

Sau khi mở bán, quán nhỏ của chị Hằng được người đồng hương Gia Lai ủng hộ. Những người này tiếp tục giới thiệu, quảng bá món ăn đến nhiều người hơn. Nhờ vậy, chị Hằng có nguồn khách ổn định.

Hiện nay, quán mở cửa từ 11h - 21h, thu hút đông đảo thực khách trong, ngoài nước đến trải nghiệm. Quán đặc biệt đông vào cuối chiều và tối muộn. Vào thời điểm này, quán ăn chật kín chỗ ngồi, khách đến sau phải xếp hàng đứng đợi.

Mỗi ngày, nếu chỉ tính riêng món bún cua thối, chị Hằng bán hơn 10kg bún tươi. Một phần bún cua thối tại đây có giá từ 27.000 – 56.000 đồng.

Thời điểm cuối ngày, quán ăn nhỏ đặc biệt đông khách. Ảnh: NVCC

Chị Hằng chia sẻ: “Bún cua thối là món ăn khá kén thực khách. Có người ăn lần đầu đã thích, nhưng cũng có người không quen với mùi vị đặc trưng. Dù vậy, phần lớn khách sau khi thử đều quay lại lần thứ hai, thứ ba rồi trở thành khách quen.

Nhiều người đã gắn bó với quán từ khi còn độc thân. Đến lúc lập gia đình, có con, họ lại đưa cả nhà đến thưởng thức món ăn quen thuộc.

Ngoài ra, quán cũng đón nhiều khách là người nước ngoài hoặc người Việt đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Mỗi lần về nước hay ghé Việt Nam du lịch, họ thường tìm đến quán để ăn lại bún cua thối và nói rằng khó tìm được hương vị tương tự ở nơi khác”.