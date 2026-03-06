Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá.

Trong năm 2026, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như xung đột quân sự tiếp tục căng thẳng, chính sách thuế đối ứng của Mỹ thay đổi khó dự đoán... từ đó có thể dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược và ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước.

Nhu cầu sử dụng điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được dự báo tăng; cùng với những biến động phức tạp từ tình hình kinh tế thế giới có thể tạo áp lực nhất định lên chỉ số giá tiêu dùng trong nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai, niêm yết, công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp nhất là đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Với xăng dầu, LPG, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu…

Với lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn,... để đáp ứng nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Với các mặt hàng đang dự kiến có phương án điều chỉnh giá, các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, phối hợp với Cục Thống kê đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế - xã hội, mặt bằng giá để chủ động có phương án điều chỉnh hoặc kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án điều chỉnh giá phù hợp. Việc điều chỉnh giá tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, tránh gây cộng hưởng lạm phát chi phí đẩy và lạm phát kỳ vọng của nền kinh tế, góp phần bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Với đất đai, bất động sản và nhà ở, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp UBND các tỉnh, thành có giải pháp phát triển thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình.

Với công tác điều hành giá mặt hàng quan trọng, thiết yếu khác, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp, chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu.