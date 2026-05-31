Ngày 31/5, một xe đầu kéo chở vật liệu bê tông lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam - Bắc. Khi qua khu vực tỉnh Khánh Hòa, tài xế phát hiện khói bốc nghi ngút từ cabin nên nhanh chóng tấp xe vào làn khẩn cấp rồi mở cửa thoát thân. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Ảnh: N.X

Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cũng có mặt để phân luồng giao thông, lắp đặt thiết bị cảnh báo, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực xảy ra cháy.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.