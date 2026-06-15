XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h16 ngày 15/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 thuộc Khu đô thị Văn Phú.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng 4 của ngôi nhà đang được sử dụng làm văn phòng. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định toàn bộ những người bên trong đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe thang, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến 22h22 cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai.

Ngọn lửa bùng lên tại căn biệt thự liền kề số 20 thuộc Khu đô thị Văn Phú.

Lực lượng chức năng đã huy động xe thang tiếp cận hiện trường.

Đến 23h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.