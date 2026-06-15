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Sáng 15/6, lãnh đạo UBND xã Long Hải xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h50 ngày 14/6, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu trên sông Cửa Lấp, khu vực Cảng ngư nghiệp Phước Tỉnh (ấp Tân Phước, xã Long Hải) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện vụ cháy, người dân lập tức dùng nước để dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh. Thời điểm xảy ra sự việc có gió lớn, khiến đám cháy nhanh chóng lan sang các tàu cá đang neo đậu bên cạnh.

Hiện trường tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm. Ảnh: T.L

Nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 28 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM), lực lượng dân quân và biên phòng tại địa phương nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa.

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 2 tàu cá mang số hiệu BĐ-945xx-TS và QNG-924xx-TS bị thiêu rụi, một tàu khác bị cháy sém một phần. Thiệt hại ban đầu được ước tính hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.