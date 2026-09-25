Ngày 20/9, mạng xã hội xuất hiện một cảnh tượng khác thường: bốn người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Cơ quan công an đã làm việc với 4 người trong clip "thầy trò Đường Tăng" đi trên làn đường dành cho ô tô. Ảnh: CACC

Người đóng Đường Tăng cưỡi ngựa trắng; ba người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đi bộ. Đáng chú ý, cả nhóm di chuyển trong làn đường dành cho ô tô, nơi có xe tải, xe container lưu thông. Hình ảnh cho thấy một số phương tiện phải giảm tốc khi đi qua.

Sau khi clip lan truyền, Công an xã Tân An Hội phối hợp Đội CSGT Tây Bắc làm việc với bốn người.

Cơ quan công an xác định nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong Tây Du Ký để hỗ trợ dịch vụ mai táng một người vừa mất tại địa phương theo nguyện vọng gia đình. Nhóm hóa trang di chuyển trước trong làn ô tô theo lộ trình đã tính toán, trong khi đoàn đưa linh cữu đang đi phía bên kia đường. Người đi đường tưởng đây là màn làm clip “câu view” nên quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đang xem xét diễn biến và hành vi của nhóm để có hướng xử lý.

Cũng tại TPHCM, trước đó, vào tháng 3/2025, một vụ việc gây chú ý là nhóm người mặc đồ đen, che kín mặt, khiêng quan tài đi dưới lòng đường tại khu vực trung tâm TPHCM, trong đó có trước chợ Bến Thành.

Theo hồ sơ vụ việc, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok để kinh doanh quần áo. Sau nhiều video quảng bá không đạt hiệu quả như mong muốn, Tuấn nảy sinh ý tưởng cho nhóm người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện gây sốc, thu hút sự chú ý và tăng lượt xem.

Hình ảnh khiêng quan tài diễu phố gây phản cảm. Ảnh cắt từ video

Một chiếc quan tài được mua với giá 3,5 triệu đồng, sơn lại màu đen. Nhóm người được thuê mặc áo khoác cần quảng cáo rồi khiêng quan tài đi dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa. Do hình ảnh chưa đạt yêu cầu, nhóm tiếp tục đến khu vực chợ Bến Thành để quay lại.

Video sau đó được dựng, đăng lên TikTok, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhưng màn quảng cáo gây chú ý đã dẫn tới hậu quả pháp lý. Vụ việc bị khởi tố và đưa ra xét xử. Tháng 2, TAND khu vực 1, TPHCM tuyên Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù; nhiều bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; hai người được hưởng án treo.

Đến tháng 6/2026, một chiếc quan tài khác lại trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Theo đó, tại một tiệc sinh nhật tổ chức ở trại hòm trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, chủ tiệc dựng sân khấu, bố trí bàn thờ và quan tài phục vụ chương trình.

Các đối tượng khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Ảnh: ANCT

Trong lúc tiệc diễn ra, một nhóm người mặc trang phục mô phỏng dành cho người chết khiêng quan tài từ sân khấu ra đường. Một người sau đó nằm vào bên trong, thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng, nhún nhảy theo tiếng nhạc. Quan tài tiếp tục được khiêng giữa đường phố, phía trước có người cầm cờ tang nhảy múa.

Hình ảnh được người dân ghi lại, đưa lên mạng xã hội và nhanh chóng gây tranh luận. Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 vụ việc khác nhau về mục đích, tuy nhiên đều xảy ra ở một điểm: hoạt động mang tính trình diễn bước từ không gian riêng ra lòng đường, nơi phương tiện và cộng đồng cùng sử dụng.