Ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa, đi bộ trên đường.

Trong clip, người hóa trang thành Đường Tăng cưỡi ngựa trắng. Ba người còn lại hóa trang thành các nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, đi bộ phía trước và phía sau.

Đáng chú ý, khu vực bốn người này di chuyển là làn đường dành cho ô tô, nơi có nhiều xe tải và xe container đang lưu thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường có nhóm người.

Nhóm người hoá trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn đường dành cho ô tô. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Phan Văn Khải, hướng từ Tây Ninh về TPHCM, đoạn qua xã Tân An Hội (TPHCM); nhóm này hóa trang để đến phục vụ tại một đám tang trên địa bàn huyện Củ Chi cũ.

Khi clip lan truyền có nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành động trên gây nguy hiểm cho chính những người này, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an địa phương để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.