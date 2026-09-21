Liên quan vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng bác, thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ).

6 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, Ánh nói với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra và nhận kết quả cô không mang thai. Tuy nhiên, Ánh lại nói một ngày trước đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (bố đẻ của Ánh) cùng người thân đến bệnh viện này chất vấn và livestream. Ngày 18/9, cơ quan công an bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi làm việc với công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng. Ảnh: CACC

Cùng với việc khởi tố 6 bị can, Công an tỉnh Phú Thọ cũng rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc. Qua đó, xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong thực tế đã có không ít trường hợp bức xúc, mâu thuẫn được đẩy lên mạng xã hội hoặc xảy ra ngay tại cơ sở y tế và dẫn đến hậu quả pháp lý.

Chẳng hạn, tối 27/7/2022, Đào Quốc Bảo (SN 1982) đưa con gái bị hóc xương cá đến khám tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Sau khoảng 10 phút chờ bác sĩ chuyên khoa, Bảo bức xúc, chửi bới rồi dùng tay bóp cổ bác sĩ trực cấp cứu, đẩy người này lùi lại và ngã vào vách tường. Khi đó, trong phòng cấp cứu có 23 bệnh nhân.

Ngày 18/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cũ (TPHCM) đã khởi tố Bảo về tội Gây rối trật tự công cộng. Công an xác định hành vi của Bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu, điều trị của bác sĩ và ca trực.

Việc lan truyền thông tin sai sự thật về bệnh viện cũng có thể bị xử lý.

Ngày 10/3/2026, Công an TPHCM thông tin xử phạt ông Đ.P.S. sau khi người này sử dụng một fanpage đăng bài, video cho rằng phải hỗ trợ gia đình bệnh nhân 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể mới được tiếp nhận. Qua xác minh, công an xác định thông tin này sai sự thật. Ông S. bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ toàn bộ nội dung vi phạm.