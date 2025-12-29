Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh những nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong việc tích hợp ESG vào chiến lược vận hành, mà còn mở ra góc nhìn rõ nét hơn về định hướng quản trị bền vững của CMC Telecom trong hành trình phát triển hạ tầng số toàn diện, an toàn và có trách nhiệm tại Việt Nam.

Quản trị vì môi trường: phát triển hạ tầng số song hành cùng trách nhiệm xanh

Trong chiến lược phát triển Data Center, CMC Telecom tiếp cận bài toán tăng trưởng hạ tầng số gắn liền với yếu tố môi trường. Các trung tâm dữ liệu được đầu tư và vận hành theo định hướng hiệu quả năng lượng - tối ưu tài nguyên - giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời hoạt động.

CMC Data Center được chứng nhận bởi hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, cho phép đo lường, giám sát và tối ưu mức tiêu thụ điện một cách khoa học. Song song đó, CMC Telecom đã tự nguyện thực hiện báo cáo thẩm tra phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 thể hiện cách tiếp cận minh bạch và có trách nhiệm đối với vấn đề phát thải carbon.

CMC Telecom hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đầy đủ bộ ba chứng nhận Uptime Tier III cho Thiết kế, Xây dựng và Vận hành bền vững không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật, mà còn phản ánh triết lý phát triển hạ tầng số xanh - sạch - ổn định. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời giảm phát thải carbon gián tiếp cho toàn bộ hệ sinh thái.

Quản trị vì khách hàng: bảo vệ dữ liệu như một trách nhiệm cốt lõi

Trong kỷ nguyên dữ liệu, trách nhiệm lớn nhất của doanh nghiệp hạ tầng số chính là bảo vệ tài sản số của khách hàng. Với triết lý xuyên suốt “Your Data - We Care”, CMC Telecom coi an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu là trung tâm của mô hình quản trị.

Doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, vận hành trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC 27001 về hệ thống quản lý an toàn thông tin; ISO/IEC 27017 và ISO/IEC 27018 dành cho môi trường Cloud, bảo vệ dữ liệu khách hàng và dữ liệu cá nhân. Gần đây, việc CMC Telecom đạt chứng chỉ ISO/IEC 22301:2019 về quản lý liên tục kinh doanh tiếp tục củng cố năng lực đảm bảo tính sẵn sàng, khả năng phục hồi và vận hành ổn định trước các rủi ro gián đoạn.

Quản trị vì xã hội và cộng đồng: thu hẹp khoảng cách số

Ở góc độ xã hội, nền tảng CMC Cloud “Make in Vietnam” đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức và khu vực hành chính công. Việc phát triển hạ tầng Cloud trong nước, tuân thủ các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và pháp luật Việt Nam, giúp nhiều tổ chức triển khai chuyển đổi số một cách an toàn, linh hoạt và phù hợp với bối cảnh quốc gia.

Bằng cách đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, CMC Telecom góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy một xã hội số bao trùm - nơi công nghệ không chỉ phục vụ tăng trưởng kinh tế, mà còn hỗ trợ phát triển bền vững và công bằng.

Quản trị vì con người: xây dựng nguồn nhân lực số bền vững

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, con người là yếu tố then chốt trong chiến lược quản trị bền vững của CMC Telecom. Doanh nghiệp đầu tư bài bản vào phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, liên tục cập nhật kiến thức về công nghệ, an toàn thông tin, vận hành hạ tầng và quản trị rủi ro.

Nhân sự CMC Telecom được trao cơ hội sáng tạo, thử thách và trưởng thành trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi năng lực được ghi nhận và tinh thần trách nhiệm được đề cao. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn vững vàng về tư duy quản trị và đạo đức nghề nghiệp.

Quản trị bền vững - con đường dài hạn của doanh nghiệp hạ tầng số

Trong hành trình phát triển hạ tầng số toàn diện, CMC Telecom lựa chọn quản trị bền vững như một nguyên tắc cốt lõi. Từ môi trường, xã hội, cộng đồng đến khách hàng và nhân viên, mỗi quyết định đầu tư và vận hành đều được đặt trong mối quan hệ dài hạn với các giá trị bền vững.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp CMC Telecom nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần định hình vai trò của doanh nghiệp hạ tầng số trong hệ sinh thái phát triển bền vững của Việt Nam - nơi công nghệ được dẫn dắt bởi quản trị tốt và trách nhiệm xã hội.

Thúy Ngà