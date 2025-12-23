ESG trở thành một loại năng lực cạnh tranh mới

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" đã mở ra một không gian đối thoại đa chiều về tương lai bền vững. Những câu chuyện về sự sống còn của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu đã được khắc họa rõ nét.

Nếu như trước kia bộ ba tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) chỉ được xem như một phương thức để làm đẹp hồ sơ năng lực, thì nay tư duy doanh nghiệp đã hoàn toàn thay đổi.

Ông David Edgardo Falcon Adasme, Giám đốc ESG của VinFast khẳng định, ESG đang trở thành một loại năng lực cạnh tranh mới. Trong bối cảnh chuyển dịch xanh diễn ra với tốc độ vũ bão, việc thực thi các tiêu chuẩn ESG này là cách thức rất hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng niềm tin với đối tác quốc tế.

Tuy nhiên, "điều quan trọng nhất là phải chuyển được thông điệp ESG trên giấy thành hoạt động, thành chính sách, thành thói quen vận hành của doanh nghiệp... Cái khó là xây dựng được lộ trình chuyển hóa dài hạn và làm cho nó bền bỉ qua từng giai đoạn", ông David Edgardo chia sẻ đầy tâm huyết.

Tại VinFast, hành trình tiến tới Net Zero không phải là một khẩu hiệu xa vời mà được hiện thực hóa qua ba trụ cột: Điện hóa phương tiện, tiết kiệm năng lượng và xanh hóa nguồn điện. Từ những trạm sạc bao phủ các đô thị đến dự án điện mặt trời áp mái công suất 30MW tại Hải Phòng, mỗi bước đi đều minh chứng cho nỗ lực đưa ESG vào hoạt động sản xuất mỗi ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Áp lực từ "luật chơi" toàn cầu

Việt Nam, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở cao, không thể đứng ngoài các quy định quốc tế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của châu Âu hay các tiêu chuẩn bền vững tại Mỹ...

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc quốc gia của GRI và The ESG Institute tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch ESG Talk Force của Phòng Thương mại Pháp tại Việt Nam (CCIFV) nhận định rằng, áp lực không chỉ đến từ các quy định pháp lý mà còn đến từ hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ – những người sẵn sàng quay lưng với các sản phẩm thiếu trách nhiệm với môi trường. Trong "cuộc chơi" này, sự minh bạch là điều kiện tiên quyết.

Việc chứng minh sản phẩm thân thiện môi trường thông qua các chỉ số đo lường cụ thể là yêu cầu bắt buộc để duy trì thị trường xuất khẩu. Ông Bảo nhấn mạnh một triết lý quản trị quan trọng: "Nếu không đo lường được thì không thể quản trị được".

Hiện nay, bộ tiêu chuẩn GRI đã trở thành khung báo cáo phổ biến nhất, được 128 quốc gia tin dùng để đo lường các tác động kinh tế, môi trường và xã hội. Khoảng 77% trong số 250 doanh nghiệp lớn nhất thế giới thực hiện báo cáo theo tiêu chuẩn GRI. Tại Việt Nam, khoảng 96 doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn này để tự soi rọi lại chính mình, đảm bảo sự minh bạch.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, ông Bảo cho rằng cần có thêm các quy định, chỉ thị và chiến lược rõ ràng hơn, từ cấp quốc gia đến doanh nghiệp.

Các nội dung như chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng bền vững, tiếp cận nguồn vốn xanh, tài chính bền vững phải được đặt trong một chiến lược tổng thể gắn với tăng trưởng xanh.

Nhiều chuyên gia đồng tình nhận định, bây giờ, ESG không còn là một khái niệm nằm trên những trang báo cáo xa rời thực tế, mà đã len lỏi vào từng công đoạn vận hành của những doanh nghiệp muốn vươn tầm quốc tế.

"Giấy thông hành" ESG sẽ mở ra cánh cửa dẫn lối doanh nghiệp Việt hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế quốc tế, nơi lợi nhuận không chỉ được tính bằng những con số, mà còn bằng sự phồn vinh của cộng đồng và sự xanh tươi của hành tinh trong tương lai.