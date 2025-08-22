Ngày 22/8, trưng bày tem bưu chính có chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo kế hoạch, lần lượt vào các ngày 23/8 và 24/8, sự kiện trưng bày tem bưu chính cùng chủ đề tiếp tục được khai mạc tại TPHCM và Khánh Hòa.

Đây là hoạt động do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Hội Tem Việt Nam và Hội Tem các tỉnh, thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&CN.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày tem chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” tại Hà Nội.

Trưng bày tem bưu chính chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Bưu điện, Ngày Tem Việt Nam 27/8 và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Tem Việt Nam.

Có quy mô 220 khung tem tiêu chuẩn gồm 100 khung trưng bày tại Hà Nội, 50 khung tại TPHCM và 70 khung tại Khánh Hòa, trưng bày tem bưu chính “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” giới thiệu các bộ sưu tập của những nhà sưu tập đến từ 3 miền với chủ đề tập trung thể hiện những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua tem bưu chính – một sản phẩm văn hóa giàu tính lịch sử, nghệ thuật. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Tổ chức sự kiện trưng bày tem còn phát hành phong bì và dấu kỷ niệm thể hiện chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua tem bưu chính” phục vụ người sưu tập.

Khách tham quan xem các bộ sưu tập được giới thiệu ở trưng bày tem chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” tại Hà Nội.

Theo đại diện Hội Tem Việt Nam, trưng bày tem bưu chính lần này nhằm phát triển phong trào sưu tập tem đến với cộng đồng; Tạo môi trường thuận lợi cho người sưu tập thể hiện niềm đam mê, giới thiệu thành quả sưu tập, giao lưu, học hỏi, tăng cường tuyên truyền, quảng bá văn hóa sưu tập tem và sưu tập kỷ vật cách mạng.

Phát biểu khai mạc trưng bày “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” tại Hà Nội, bà Hoàng Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ KH&CN) đánh giá: Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, lịch sử trọng điểm của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tôn vinh những chặng đường hào hùng của dân tộc.

“Các bộ sưu tập đặc sắc đến từ các câu lạc bộ tem, tiêu biểu như Câu lạc bộ Thủ đô, Câu lạc bộ Tem Tiền Hà Thành, Câu lạc bộ Maxicard, Câu lạc bộ 26/3... đã tái hiện sinh động 80 năm – một chặng đường lịch sử đã đi qua của đất nước. Từ những tấm tem nhỏ bé, chúng ta nhìn thấy bóng dáng cả một dân tộc kiên cường, anh dũng, sáng tạo và khát vọng”, bà Hoàng Bảo Ngọc nhận xét.

Bà Hoàng Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính phát biểu khai mạc trưng bày tem chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” tại Hà Nội.

Đại diện Vụ Bưu chính cũng cho hay, đồng hành với đất nước trong suốt hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, tem bưu chính Việt Nam không chỉ là công cụ truyền tải thông tin, mà còn là một “bảo tàng thu nhỏ ghi lại những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, khắc họa và tôn vinh các vị anh hùng của dân tộc.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện trao đổi thư tín, tem bưu chính trở thành cầu nối lịch sử – văn hóa - ngoại giao, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, hữu nghị và đổi mới tới cộng đồng quốc tế.

“Bằng tất cả niềm tin và tự hào, chúng ta tin tưởng rằng tem bưu chính Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên hành trình mới, góp phần vun đắp nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, đại diện Vụ Bưu chính nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm tri ân với các thế hệ nghệ sĩ thiết kế tem, cán bộ ngành Bưu điện cùng những nhà sưu tập đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ để lưu giữ, quảng bá và phát triển văn hóa tem bưu chính, đại diện Vụ Bưu chính cũng chia sẻ mong muốn các nhà sưu tập tem sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng bộ sưu tập, hướng tới tham gia Triển lãm tem quốc gia Vietstampex và các triển lãm tem quốc tế trong thời gian tới.

Thời điểm hiện tại, người dân và du khách tại Hà Nội đã có thể đến tham quan trưng bày tem chủ đề “80 năm - Vinh quang Việt Nam qua Tem bưu chính” tại giao dịch Bưu điện trung tâm Hoàn Kiếm, Hà Nội - Số 75 đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm. Trưng bày tại Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 27/8. Tại TPHCM, trưng bày diễn ra từ ngày 23/8 đến hết 30/8 ở Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, số 2 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Tại Khánh Hòa, trưng bày được tổ chức ở 26-28 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang từ ngày 24/8 đến hết ngày 3/9.