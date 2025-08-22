Hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 22/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post phối hợp cùng Ngân hàng số Cake by VPBank ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”. Đây là sản phẩm tài chính - văn hóa độc đáo, kết hợp tiện ích tài chính hiện đại với giá trị của tem bưu chính, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Điểm nhấn của thẻ “Tự Do 2in1” là thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ mẫu tem “Nam Bắc một nhà, non sông liền dải” thuộc bộ tem “Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)” do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế. Mặt sau thẻ được thiết kế tối giản để đảm bảo an toàn. Các thông tin số thẻ, CVV, ngày hết hạn… đều được bảo mật và chỉ hiển thị tại mục Quản lý thẻ trên ứng dụng Cake.

Qua tên gọi và thiết kế của thẻ “Tự Do 2in1”, Vietnam Post và Cake muốn truyền đi thông điệp thế hệ trẻ hôm nay, là thế hệ làm chủ tài chính tương lai, hoàn toàn có thể tự do sáng tạo, tự do lựa chọn, tự do thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của chính mình.

Vietnam Post và Cake tin tưởng rằng, thẻ "Tự Do 2in1" không những là một sản phẩm tài chính độc đáo mà còn mang bản sắc văn hóa và khơi dậy cảm xúc cho người trẻ.

Ưu điểm nổi trội của thẻ “Tự Do 2in1” là trao quyền để người dùng tự quyết định cách chi tiêu, cụ thể tính năng linh động SmartSwitch cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn nguồn tiền và thứ tự ưu tiên cho từng loại giao dịch.

Chủ thẻ có thể cài đặt mặc định ưu tiên mua sắm online từ nguồn tín dụng, mặc định ưu tiên rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán. Nếu hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thanh toán hết tiền, hệ thống sẽ tự động chuyển sang nguồn còn lại. Cơ chế này giúp giao dịch luôn liền mạch, không bị gián đoạn và mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Một điểm khác biệt của dòng thẻ “Tự do 2in1” là không cần phải phát hành 2 sản phẩm song song (credit và debit), mà chỉ cần mở 1 thẻ tín dụng “Tự Do 2in1” là có thể linh hoạt sử dụng cả hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán.

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết: “Vietnam Post đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó tài chính bưu chính số là một trong những dịch vụ trụ cột chiến lược. Việc cùng với Cake ra mắt thẻ đa năng “Tự Do 2in1” như một giải pháp đưa giá trị truyền thống của Bưu điện vào đời sống số, đồng hành cùng người Việt trên hành trình hiện đại hóa”.

Nhân dịp ra mắt thẻ đa năng “Tự Do 2in1”, Vietnam Post và Cake triển khai chiến dịch “Một Việt Nam trong tim - Một nhịp sống trong tay” diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 24/8 tại Bưu điện TP. Hà Nội. Sự kiện tái hiện không gian Hà Nội xưa với sạp báo, góc trà đá phố cổ quen thuộc và gian hàng tò he… kết hợp cùng khu vực trải nghiệm hiện đại với photobooth tem thư, mô hình thẻ LED khổng lồ. Khách tham quan có thể gửi thông điệp cho câu hỏi “Việt Nam trong tim bạn là gì?”, góp phần hoàn thiện bản đồ LED Việt Nam và mô hình chiếc thẻ khổng lồ.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, từ ngày 22/8 đến ngày 4/9, khi mở thẻ “Tự Do 2in1” và thực hiện ít nhất 1 giao dịch, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng trị giá 370.000 đồng, bao gồm: 1 đồng xu “Tự Hào Việt Nam” do Vietnam Post phát hành cùng 2 huy hiệu “Tự Do” thuộc bộ sưu tập "Tự Do Collection 2025".

Giao dịch thanh toán trực tuyến quan ngân hàng, tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm ngoái, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đã đạt gần 87%.