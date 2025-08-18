Được sự bảo trợ của Liên đoàn Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương (FIAP), Công chúa Maha Chakri Sirindhorn và Bưu chính Thái Lan, Hội Tem Thái Lan mới đây đã đăng cai tổ chức triển lãm tem quốc tế châu Á – Thái Lan 2025.

Triển lãm tem tem quốc tế châu Á - Thái Lan 2025 có quy mô 1.099 khung trưng bày của 214 bộ sưu tập đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 2/8 tại Tòa nhà Bưu điện quốc gia Thái Lan, triển lãm tem quốc tế châu Á - Thái Lan 2025 là một kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Tem Thái Lan (1975 - 2025), hướng tới mục tiêu mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các thành viên FIAP, thúc đẩy phong trào chơi tem trong cộng đồng ASEAN; đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà sưu tập tem của các nước trong khu vực.

Ngoài các khu vực trưng bày danh dự và dự thi, Ban Tổ chức triển lãm còn bố trí các không gian riêng dành cho việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ; tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích của các chuyên gia, người sưu tập tem hàng đầu trên thế giới; hoạt động giao lưu với người nổi tiếng; khu trưng bày chuyên đề kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Trung quốc với các bộ tem phát hành chung giữa 2 nước, các đề tài chung các nước đã phát hành tem; khu vực chụp ảnh và đóng dấu kỷ niệm…

Theo đại diện Hội Tem Việt Nam, đến với triển lãm tem quốc tế châu Á - Thái Lan 2025, Việt Nam đã lựa chọn và tham gia dự thi 4 bộ sưu tập tem.

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Mỹ Kim (thứ 4 từ trái qua) và Trần Thị Cành (thứ 6 từ trái qua) nhận giải Mạ vàng lớn tại triển lãm tem quốc tế châu Á - Thái Lan 2025.

Kết quả, các nhà sưu tập tem bưu chính Việt Nam đã giành được thành tích ấn tượng, cụ thể: Bộ sưu tập “Bác sĩ Alexandre Yersin”, của nhà sưu tập Nguyễn Thị Mỹ Kim (Hội Tem Khánh Hòa) giành được giải “Mạ Vàng lớn” thể loại sưu tập chuyên đề 8 khung; Bộ sưu tập “Tàu vận chuyển và vận chuyển đường biển”, của nhà sưu tập Trần Thị Cành (Hội Tem Kiên Giang) đạt giải “Mạ Vàng lớn” thể loại sưu tập chuyên đề 5 khung;

Bộ sưu tập “Hà Nội thành phố tôi yêu” của nhà sưu tập Phạm Hào (Hội Tem Hà Nội) đạt giải “Bạc lớn” (thể loại Sưu tập Chuyên đề 5 khung; Bộ sưu tập “Cách sắp xếp thứ tự 12 con giáp ở Việt Nam” của nhà sưu tập Phạm Minh Ngọc (Hội Tem Hà Nội) đạt giải “Bạc lớn” thể loại sưu tập trẻ 2 khung.

Quá trình tham gia triển lãm, đoàn đại biểu của Việt Nam đã cử trưng tập viên quốc gia trưng bày các bộ sưu tập dự thi; trực tiếp tham dự các phiên họp của Ban Tổ chức; nắm bắt triển khai các công việc liên quan đến quá trình chấm thi của Ban Giám khảo quốc tế trong suốt thời gian Triển lãm; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và khả năng hợp tác với các thành viên FIAP; tiếp nhận các ý kiến nhận xét, đánh giá của Ban Giám khảo về các bộ sưu tập của Việt Nam; tham dự Đại hội lần thứ 24 của FIAP.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam qua tem bưu chính. Ban Tổ chức và đại diện các nước tham dự triển lãm tem quốc tế châu Á - Thái Lan 2025 đều đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển trình độ sưu tập của Việt Nam và mong muốn Việt Nam sớm đăng cai triển lãm tem quốc tế châu Á.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, bà Hoàng Thị Bích Vân, Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam cho biết, việc tham dự các triển lãm tem bưu chính khu vực và quốc tế là cơ hội để trưng bày tác phẩm của các nhà sưu tập tem Việt Nam, giao lưu hợp tác hữu nghị với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, thông qua tem bưu chính để giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, khẳng định độc lập, chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; qua đó đóng góp vào việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân - một trong 3 trụ cột của công tác ngoại giao.

“Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia đầy đủ các hội thảo, hội nghị do Liên đoàn Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, cũng đã cho thấy Hội Tem Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng tem chơi quốc tế”, bà Hoàng Thị Bích Vân chia sẻ.