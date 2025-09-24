Chiều 24/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với 67/67 phiếu tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Công Hoàng, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia và ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (sinh năm 1978, quê xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn cũ) là Kiến trúc sư, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng (cũ); Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ); Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: N.X

Ông Đỗ Tâm Hiển (sinh năm 1981, quê xã An Phú, TP Quảng Ngãi) có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông Hiển từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ), Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND – Bí thư Thị ủy Đức Phổ (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với việc thêm 2 phó chủ tịch được bầu mới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang và 5 Phó chủ tịch: Y Ngọc (Phó chủ tịch Thường trực) và các Phó chủ tịch: Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Công Hoàng và Đỗ Tâm Hiển.