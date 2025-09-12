Ngày 12/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thông qua nghị quyết với sự thống nhất tuyệt đối.

Theo đó, Quảng Ngãi phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%/năm; năng suất lao động xã hội tăng 8,5-9,5%/năm.

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.900-7.000 USD; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 75-76% GRDP (công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 44-45%); tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38% và cơ bản không còn hộ nghèo.

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá

Để đạt mục tiêu, Quảng Ngãi xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.X

Du lịch được coi là một mũi nhọn, trong đó Lý Sơn phấn đấu trở thành trung tâm du lịch biển, đảo còn Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân.

Ba nhiệm vụ đột phá cũng được đề ra. Quảng Ngãi sẽ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu.

Song song với đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã.

Nhiệm vụ còn lại là cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Khu kinh tế Dung Quất giữ vai trò hạt nhân, liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai, hướng tới hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Ảnh: N.X

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Chương trình hành động tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; kiện toàn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền hai cấp.

Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"; nâng cao chất lượng cán bộ, phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng.

Với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tập trung phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường thanh tra, xử lý vụ việc phức tạp, quản lý đất lâm nghiệp, bảo đảm quốc phòng – an ninh và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.X

Ở mảng tuyên giáo, dân vận và mặt trận – đoàn thể, chương trình đề cao việc quán triệt nghị quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát động phong trào “Dân vận khéo” và cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch; xây dựng kế hoạch đầu tư công và kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030; phát triển lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: N.X

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực, dễ hiểu, dễ làm; lắng nghe ý kiến của nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế... Đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay trong những tháng còn lại của năm 2025.